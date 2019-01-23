0553 313 94 23

49. Dünya Ekonomik Forumu

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze: - "Maalesef ülkemizin topraklarının yüzde 20'si Rusya tarafından işgal edildi ve Rusya Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmakta. Bu son derece acı soruna karşı bizim cevabımız demokrasimizin pekiştirilmesi ve ekonomimizin sürdürebilir kalkınması olacak"- "Bölgemizin istikrara ihtiyacı var. Bölgemizde ekonominin başarılı olabilmesi için tüm ön koşullar mevcut"

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:22
49. Dünya Ekonomik Forumu

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "Maalesef ülkemizin topraklarının yüzde 20'si Rusya tarafından işgal edildi ve Rusya Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmakta. Bu son derece acı soruna karşı bizim cevabımız demokrasimizin pekiştirilmesi ve ekonomimizin sürdürebilir kalkınması olacak." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Başbakan Bakhtadze, "Eurasia in a New Global Context" panelinde konuştu.

Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunu yaşadığını belirten Bakhtadze, "Maalesef ülkemizin topraklarının yüzde 20'si Rusya tarafından işgal edildi ve Rusya Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmakta. Bu son derece acı soruna karşı bizim cevabımız demokrasimizin pekiştirilmesi ve ekonomimizin sürdürebilir kalkınması olacak." diye konuştu.

Bakhtadze, işgale karşı Gürcistan'ın cevabının demokrasi ve ekonominin güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine değinen Bakhtadze, yatırımcıların bir ülkeye girmesi için orada istikrar ve güvenliğin olmasının şart olduğunu, NATO'ya girmesiyle ülkesinin daha güvenli bir hale geleceğini kaydetti.

Bakhtadze, "Bölgemizin istikrara ihtiyacı var. Bölgemizde ekonominin başarılı olabilemsi için tüm ön koşullar mevcut." diye konuştu.

- Bakhtadze Koç Holding yönetimine Gürcistan ekonomisini anlattı

Bu arada, Başbakan Bakhtadze, Foruma katıla Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nu kabul ederek, Gürcistan ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Gürcistan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Bakhtadze'nin Çakıroğlu'na Gürcistan hükümetinin yatırım alanında planladığı reformlar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Koç Holding'in Gürcistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirdikten sonra belirli iş birliği adımlarının daha sonra atılması konusunda mutabık kalındı." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:22
  1. 49. Dünya Ekonomik Forumu
  2. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze'nin 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı
    1. Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın..
    2. Parası olup da borcunu ödemeyenler..
    3. Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla..
    4. Özbekistan Futbol Federasyonundan..
    5. Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir..
    6. Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı..
    7. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    8. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    9. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru..
    10. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    11. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti..
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    13. Voleybol: Efeler Ligi
    14. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    15. AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    18. Domuz gribi bilançosu ağırlaşıyor!
    19. Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta..
    20. Konya İl Emniyet Müdürü Yaman'dan..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!