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49. Dünya Ekonomik Forumu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe:"Uluslararası ticarette büyük değişiklikler yaşanıyor ama DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) bu duruma ayak uyduramıyor"- "DTÖ'yü daha güvenilir bir yapı haline getirmeliyiz. Daha güvenilir hale getirmek için reformlar yapmalıyız"- "Japonya, serbest, açık ve kurallara dayalı uluslararası düzeni sağlamaya ve korumaya kararlı. Herkesi, uluslararası sisteme yönelik güveni yeniden inşa etmeye davet ediyorum"

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:50
49. Dünya Ekonomik Forumu

DAVOS (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, uluslararası ticarette büyük değişiklikler yaşandığını ancak Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) duruma ayak uyduramadığını belirterek, "DTÖ'yü daha güvenilir bir yapı haline getirmeliyiz. Daha güvenilir hale getirmek için reformlar yapmalıyız." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Abe, düzenlenen özel oturumda bir konuşma yaptı.

Japonya Başbakanı Abe, Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkların dünya ekonomisi için risk oluşturduğunu ve uluslararası ticaretteki gerilimin azaltılması için reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

G20 Liderler Zirvesi'ne bu yıl ev sahipliği yapacaklarını anımsatan Abe, zirvenin uzun yıllar unutulmaması için çalışacaklarını söyledi.

Şinzo Abe, G20'nin dönem başkanlığında, küresel ticaret sistemine olan güveni yeniden inşa etmek için çalışacaklarını, ayrıca iklim değişikliği konusunda uzlaşma sağlanması için de gayret göstereceklerini aktardı.

- DTÖ'de reform çağrısı

DTÖ'ye yönelik eleştirilere de değinen Abe, "Uluslararası ticarette büyük değişiklikler yaşanıyor ama DTÖ bu duruma ayak uyduramıyor. DTÖ'yü daha güvenilir bir yapı haline getirmeliyiz. Daha güvenilir hale getirmek için reformlar yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Abe, DTÖ reformlarında lider rol oynamak istediklerinin belirterek, DTÖ'de reform yapmak için Japonya, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) birlikte çalışması gerektiğinin de altını çizdi.

Konuşmasında uluslararası sisteme olan güvenin yeniden sağlanması üzerinde duran Abe, "Japonya, serbest, açık ve kurallara dayalı uluslararası düzeni sağlamaya ve korumaya kararlı. Herkesi, uluslararası sisteme yönelik güveni yeniden inşa etmeye davet ediyorum. Bu sistem, adil, şeffaf ve fikri mülkiyet haklarının korunmasında, e-Ticaret'te ve devlet alımları gibi alanlarda etkin olmalı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:50
  1. Davos Zirvesi
  2. Japonya Başbakanı Şinzo Abe
  3. WEF

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