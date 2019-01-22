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49. Dünya Ekonomik Forumu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yolsuzluk ve kara para aklamaya karşı savaş başlatacaklarını bildirdi

22 Ocak 2019 Salı 19:48
49. Dünya Ekonomik Forumu

DAVOS (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamaya karşı savaş başlatacaklarını belirtti.

1 Ocak'ta başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı olan Bolsonaro, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış oturumunda konuştu.

Seçim kampanyasında 1 milyon dolardan az para harcadığının altını çizen Bolsonaro, koltuğuna ülkedeki ahlaki, etik ve ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde oturduğunu söyledi.

Bolsonaro, ilk kez uluslararası bir toplantıda konuşma yaptığına işaret ederek "Kendimizi tarihimizi değiştirmeye adadık." dedi.

Yolsuzluk ve kara para aklamaya karşı yeni adalet bakanı liderliğinde savaş başlatacaklarını ifade eden Bolsonaro, halkın emniyet ve güvenliğine yönelik büyük yatırım yapacaklarını aktardı.

Bolsonaro, ülkesinin doğal güzelliklerine rağmen turizmden yeterince faydalanamadığını da dikkati çekerek Brezilya'yı dışarıdan çok farklı görülen bir ülke haline getirecekleri vadetti.

- "Devleti küçülteceğiz"

Brezilya'nın nispeten kapalı ekonomisini açmaya, vergileri azaltmaya ve basitleştirmeye, özelleştirmeye, devleti küçültmeye yönelik adımlar atacağı bilgisini paylaşan Bolsonaro, "Kollarımız açık bekliyoruz. Daha büyük Brezilya istiyorum. Dünyada barış, özgürlük ve demokrasi istiyorum." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın "Brezilya'yı dönüştürmek için hangi somut adımları atacaksınız?" şeklindeki sorusu üzerine, öncelikle devleti küçülteceklerini, sosyal güvenlik ve vergi alanlarında reformlar yapacaklarını ve yerli ve yabancı yatırımcılara fırsatlar oluşturacaklarını anlattı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve Danışmanı Flavio Bolsonaro'nun hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanması üzerine Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu'nun (COAF) inceleme başlattığı bildirilmişti.

COAF'un, Flavio Bolsonaro'nun hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastladığı, şoförünün hesabından ise son 3 yılda, 1 milyon 865 bin dolar para transferleri yapıldığı iddiaları Brezilya basınında yer almıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:48
  1. Brezilya
  2. Davos
  3. Dünya Ekonomik Forumu

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