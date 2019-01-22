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49. Dünya Ekonomik Forumu

Davos Zirvesi için İsviçre'ye bin 500 jetin uçması bekleniyor- “İklim değişiklikleri” zirvenin ana konularından olmasına rağmen, CEO ve siyasi liderlerin birçoğunun hala özel jet ile İsviçre'ye gelmeyi tercih etmesi eleştirilere neden oldu

22 Ocak 2019 Salı 14:39
49. Dünya Ekonomik Forumu

DAVOS (AA) - 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) “iklim değişiklikleri” ana konu olmasına rağmen, şirketlerin üst yöneticileri (CEO) ve siyasi liderlerin birçoğu hala özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih ediyor.

WEF’in yıllık olarak yayımladığı küresel risk analizine göre, iklim değişikliği ve sıra dışı hava olayları dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu tehlikeler listesinin başında geliyor.

Dünyanın süper güçleri arasında ilişkilerin kötüleşmesi ve milliyetçiliğin de giderek artması, iklim değişikliğine karşı mücadele için küresel bir anlaşmaya varmanın zor olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Davos Zirvesi'nde “iklim değişiklikleri” ana konulardan olmasına rağmen CEO ve siyasi liderlerin, özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih etmesi eleştiri konusu oldu.

Zürih Uluslararası Kloten Havaalanı işletmecisi Flughafen Zurich AG, zirve boyunca günde ekstradan 130 uçak hareketinin beklendiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük jet şirketlerinden Air Charter Service'den yapılan açıklamada ise geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 11 artışla bin 300 jetin Davos Zirvesi için havalandığı anımsatıldı.

Şirket, aynı trendin devam etmesi durumunda bu yıl dünya genelinden zirve için bin 500 özel jetin İsviçre'ye uçmasının beklendiğini duyurdu.

Avrupa Birliği'ne göre, havacılık sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen sera gazı kaynağı ve en büyük kirleticilerinden biri olarak kabul ediliyor.


- 110 ülkeden katılım


Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardem, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Peru Devlet Başkanı Paul Kagame, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan ve İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.


- Türkiye'den iki bakan katılacak


Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak.

Albayrak ve Pekcan, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen iş insanlarıyla görüşmeler yapacak.

Ayrıca zirveye her yıl olduğu gibi Türkiye’den iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak. Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Sabancı Holding CEO’su ve Mehmet Göçmen, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç zirvede yer alacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:39
  1. 49. Dünya Ekonomik Forumu
  2. Davos Zirvesi
  3. özel jet

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