48 ülkenin yüksek yargıçları İstanbul'da buluşacak

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri 1. Yargı Konferansı, yarın İstanbul'da toplanacak.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, konferansın açılış töreni, yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak.

Teşkilata üye/gözlemci devletlerin Yüksek Mahkemeleri arasında verimli ve yapıcı bir iletişim sağlanması için yargısal bir forum oluşturmayı amaçlayan ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek konferansın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Toplam 48 ülke ve kuruluştan temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek konferansın konusu "Hukukun Üstünlüğü ve Temel Hakların Korunmasında Yüksek Yargının Rolü" olarak belirlendi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin yanı sıra Afrika Anayasa Yargısı Konferansı Örgütü (CCJA) ve Venedik Komisyonu temsilcilerinin katılacağı konferansa ayrıca Bosna Hersek, KKTC, Rusya ve Tayland gözlemci, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Hindistan, Makedonya ve Sırbistan da misafir ülke olarak temsil edilecek.

Konferans süresince, "Anayasa Yargısı Pratiğinde İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü", "Yüksek Yargıda İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünün Korunması", "Küresel ve Yerel Dinamiklerin İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Korumadaki Etkisi" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Konferans, 15 Aralık'ta düzenlenecek "Genel Değerlendirme ve İş Birliğinin Geleceği" başlıklı kapanış oturumuyla sona erecek.