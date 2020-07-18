48 saatte 2.kez müdahale! İki ülke arasında tehlikeli gelişme
Rus Hava Kuvvetleri Norveç R3S Orion keşif uçağını son 48 saatte 2. kez durdurdu.
Rus Savunma Bakanlığı, bir grup Rus askerin Cuma günü Barents Denizi üzerinde bir Norveç R3S Orion keşif uçağını ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi Cuma günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Kuzey Filosu'ndaki Rus askerleri, Barents Denizi üzerinde bir Norveç keşif uçağı ele geçirdi.”
“17 Temmuz'da Rus hava sahası monitörleri, Barents Denizi üzerinde bir Norveç Hava Kuvvetleri R3S Orion keşif uçağı keşfetti.”
Rapora göre keşif uçağı “Kuzey Hava Kuvvetleri'nin savaş hava savunma uçağı tarafından eşlik edildi. Rusya Federasyonu'nun sınırlarını ihlal etmedi ”dedi.
Cuma günkü olay, Rusya'nın Barents Denizi sularında bir Norveç uçağına müdahale ettiği son 48 saatte ikinci kez gerçekleşti.
MiG ve Sukhoi şirketlerinin genel müdürü Ilya Tarasenko'nun, umut vaat eden uzun menzilli bir önleme uçağının (PakDB) MiG-31 temelinde oluşturulacağını açıklamış olması dikkat çekicidir.