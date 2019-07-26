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48 kişinin işe alınacağı Elazığ İl Özel İdaresi’nde alımların bir kısmı durduruldu

Elazığ’da İl Özel İdaresi’ne alınması planlanan 48 kişiden 16’sının alımının durdurulduğu, 32 kişilik şoför ve operatörlük kadrosu için ise bin 565 kişinin başvuruda bulunduğu 933 kişinin müracaatının geçerli olduğu bildirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:13
48 kişinin işe alınacağı Elazığ İl Özel İdaresi’nde alımların bir kısmı durduruldu

Elazığ’da İl Özel İdaresi’ne alınması planlanan 48 kişiden 16’sının alımının durdurulduğu, 32 kişilik şoför ve operatörlük kadrosu için ise bin 565 kişinin başvuruda bulunduğu 933 kişinin müracaatının geçerli olduğu bildirildi.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada;" Devam eden soruşturma ve kamuoyundaki hassasiyetler dikkate alınarak 1. grupta yer alan pozisyondaki alımlar (Coğrafyacı, Şehir Plancısı, Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Makine Teknikeri, Elektrik Teknisyeni, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Personeli, Büro Görevlisi, Bahçıvan ve Büro Görevlisi/Engelli) durdurulmuştur. 2. grupta yer alan şoför ve operatör pozisyonlarına müracaat edenler, kadro sayısının 4 katı kadar sayıda olmak üzere, noter huzurunda, katılımcılara, yerel televizyonlara ve basına açık bir şekilde kuraya tabi tutulacaklardır. Kurada isimleri çıkanlar uygulama sınavına tabi tutulacaklar ve uygulama sınavı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Bütün bu süreçler basına ve kamuoyuna açık bir şekilde, şeffaf olarak yürütülecektir"denildi.


Öteyandan 32 kişilik şoför ve operatörlük için başvuru sayısının bin 565 kişi olduğu, bunlardan 632’sinin müracaatının kabul edilmediği, 933’ünün kabul edildiği aktarıldı.


Kentte 48 kişinin işe alınacağı ilan edilmesinin ardından yaşanan gelişmelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu görevinden alınıp Vali Yardımcısı Mustafa Gül atanmıştı. İl Özel İdare’de görevli, 2şube müdürü de açığa alınmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:13
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