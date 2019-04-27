479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali27 Nisan 2019 Cumartesi 23:54
MANİSA (AA) - 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında organize edilen halk konserinde Serkan Kaya sahneye çıktı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konser öncesi yaptığı konuşmada, coşkuyla geçen festivalin Sultan Camisi'nden yapılacak mesir saçımıyla sona ereceğini söyledi.
Daha sonra Serkan Kaya sahneye çıkarak sevilen parçalarını seslendirdi.
Konserin ardından Ergün, Kaya'ya çiçek ve mesir macunu hediye etti.
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