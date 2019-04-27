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479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

Festival kapsamındaki Manisa Mesir Yemekleri ve Tatlıları Yarışması'nda 8'i erkek 62 katılımcı hünerlerini sergiledi; 17 zeytinyağlı, 15 etli yemek, 18 hamur işi ve 12 tatlı, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu- Dereceye giren katılımcılar altınla ödüllendirildi

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:26
479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

MANİSA (AA) - Manisa'da bu yıl 479'uncusu düzenlenen "Uluslararası Mesir Macunu Festivali" kapsamında, Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası ile Mesir Komitesi iş birliğiyle, "18. Manisa Mesir Yemekleri ve Tatlıları Yarışması" yapıldı.

Yeni Han'da 8'i erkek 62 yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmada 17 zeytinyağlı, 15 etli yemek, 18 hamur işi ve 12 tatlı, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın ve üçüncülerine ise çeyrek altın verildi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, etkinlikte yaptığı konuşmada, 18 yıldan bu yana yemek yarışmasının devam edebilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çaykara, "Bu yarışma Mesir Festivali programı kapsamında yer alınca bu kadar süregelmesi normal çünkü ilimizde 479 yıldır devam eden güzel bir gelenek var. Yarın bu festivalimizin finali gerçekleşecek. Yemek yarışması da insanlarımızı teşvik etmesi konusunda festivale ayrı bir güzellik kattı." dedi.

Oda Başkanı Mehmet Akgül ise yemekler ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar güzel yapılırsa yapılsın yarışmanın cesaret istediğini belirterek, tüm katılımcıları tebrik etti.

Yarışmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:26
  1. 18. Manisa Mesir Yemekleri ve Tatlıları Yarışması
  2. 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
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