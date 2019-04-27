0553 313 94 23

479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

Festivale katılan yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcilerine kokteyl verildi- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün:- "Yarın Sultan Camisi'nden saçılacak şifalı mesir macunlarıyla bu köklü festivali zirveye taşıyacak ve finalini yapacağız"

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:32
479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

MANİSA (AA) - Manisa'da bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Mesir Macunu Festivali" kapsamında kente gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcilerinin katılımıyla kokteyl düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Fatih Sergi Salonu'ndaki kokteylde, festivalin Manisa'nın beş asra dayanan köklü bir geleneği olduğunu söyledi.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan festivalin, Manisa'nın en önemli kültürel etkinliği olduğunu dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

"Yarın Sultan Camisi'nden saçılacak şifalı mesir macunlarıyla bu köklü festivali zirveye taşıyacak ve finalini yapacağız. Kültürel zenginliklerimizin paylaşılması, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve milletlerin birbirini en güzel şekilde tanıyabilmesi açısından festivaller oldukça önemli bir yere sahip. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ile biz de Türk geleneklerini, Türk konukseverliğini ve güzel ülkemizin güzelliklerinden bir kesiti sizlere sunma fırsatı bulduk."

Ergün, Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Böylesi acı bir olayın faillerinin en ağır şekilde cezalarını çekeceklerine inanıyor, bir daha böylesi acıların yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile festival için Manisa'ya gelen delegasyonların temsilcileri birbirlerine hediyeler verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:32
  1. 479. Uluslararası Mesir Macunu Festivali
  2. manisa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü yazar Bahadıroğlu: "Fatih Sultan Mehmet çocukluğunda uçan gemiler çizmiştir, amacımız ve hedefimiz olmalı”
    1. Ünlü yazar Bahadıroğlu: "Fatih Sultan..
    2. Korkmaz: “Kazanabileceğimiz maçtı”
    3. Bursa'da sanayi sitesindeki patlama ve..
    4. Hamzaoğlu: "1 puan kötü değil"
    5. 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu..
    6. Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor:..
    7. Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla..
    8. Eğriçimen Yaylası’na bahar gezisi
    9. Zeytinburnu sahilinde denizden erkek..
    10. Kaçakçılıktan tutuklanan emniyet..
    11. Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralı
    12. Ordu’da sağlıkçıların bulunduğu..
    13. Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs..
    14. Üvey kardeşler birbirlerini vurdu: 2..
    15. TÜRKSAV ödülleri sahiplerini buldu
    16. GÜNCELLEME 3 - İzmir'de trafik kazası:..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: “İhraç kendi..
    18. "Dumlupınar - Vatan Sağ Olsun"..
    19. Van merkezli göçmen kaçakçılığı..
    20. Bilkent Sanat Festivali
    21. Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın
    22. İnanılmaz olay! Bu kez de kendini..
    23. Camilerde toplanan paraları..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. "Sevgi tohumları ekeceğiz"
    26. SANKO Park, çiçek karnavalı kortej..
    27. Fethiye’de Enduro ve ATV heyecanı
    28. Türkiye S-400'den vazgeçsek dahi.....
    29. Assos sahilinde tedirgin eden görüntü!..
    30. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!