471 mülki idare atama listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.İşte Görev yeri değişen 471 mülki idare amirinin tam listesi...01 Eylül 2018 Cumartesi 11:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.İşte Görev yeri değişen 471 mülki idare amirinin tam listesi...
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