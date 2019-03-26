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47 yıldır "Barış"ın şarkılarıyla diyar diyar geziyorlar

Hikayesi 47 yıl önce başlayan ve Barış Manço'nun da kurucuları arasında yer aldığı Kurtalan Ekspres müzik grubu, adını aldığı Kurtalan Ekspres'i gibi Türkiye'nin farklı illerini dolaşarak "Barış"ın şarkılarını seslendiriyor- Grubun şefi Ahmet Güvenç:- "Her gittiğimiz yerde bizi çok güzel karşılıyorlar ve çok iyi bir saygınlık görüyoruz. Bizlere ailelerinden bir birey gibi yaklaşıyorlar. Bu grupta Barış Manço'nun yeri dolmayacak"- Grubun solisti Tolga Akyurt:- "Küçükken dinlediğim insanlarla çalışma imkanı buldum. Barış Manço'nun yeri asla dolmayacak. Aslında bu grubun gerçek solistleri Türk halkı. Barış Manço sadece bu gruba değil Türkiye'ye, tüm dünyaya bir şeyler katmış bir ozandır"

26 Mart 2019 Salı 11:11
47 yıldır "Barış"ın şarkılarıyla diyar diyar geziyorlar

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Barış Manço'nun 1972 yılında kurucuları arasında yer aldığı Anadolu rock müzik grubu Kurtalan Ekspres, 47 yıldır diyar diyar dolaşıp sevenleriyle buluşuyor.

Kurtalan Ekspres, uzun yıllar Barış Manço'nun orkestrası olarak görev yapmasının yanında Türkiye'nin en eski Anadolu rock grupları arasında yer alıyor.

Barış Manço'nun 1972 yılında kurucuları arasında yer aldığı "efsane" lakaplı Anadolu rock müzik grubu, yıllar içinde zaman zaman değiştirdiği kadrosu ve Haydarpaşa-Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspres'ten esinlenerek aldığı adıyla Türkiye'nin dört bir yanında konserler veriyor.

Türkiye'nin birçok ilini tıpkı adını aldığı "Kurtalan Ekspres" gibi adeta diyar diyar gezen grup, Barış Manço'nun eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

- "O tren gibi Türkiye'yi dolaştık"

Grubun şefi Ahmet Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtalan Ekspres isminin farklı bir hikayesi olduğunu söyledi. Haydar Paşa garından kalkan Kurtalan Ekspres'in Türkiye'nin birçok ilini karış karış gezdiğini anımsatan Güvenç, "Tıpkı o tren gibi Türkiye'yi dolaştık. Kaderlerimiz aynıydı." dedi.

Güvenç, Barış Manço'nun eşsiz bir sanatçı olduğunu ve onun Türk halkının gönlünde taht kurduğunu vurguladı. Grup olarak bir misyona sahip olduklarını anlatan Güvenç, bir sonraki nesle gidene kadar çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Barış Manço ile 25 sene çalıştığını anımsatan Güvenç, "Her gittiğimiz yerde bizi çok güzel karşılıyorlar ve çok iyi bir saygınlık görüyoruz. Bizlere ailelerinden bir birey gibi yaklaşıyorlar. Bu grupta Barış Manço'nun yeri dolmayacak." dedi.

- "Barış Manço'nun yeri asla dolmayacak"

Kurtalan Ekspres'in solisti Tolga Akyurt ise 40 yaşında olduğunu ve çocukluğunda Kurtalan Ekspres'in şarkıları ile büyüdüğünü aktardı.

Akyurt, grupta yer almanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu kaydederek "Küçükken dinlediğim insanlarla çalışma imkanı buldum. Barış Manço'nun yeri asla dolmayacak. Aslında bu grubun gerçek solistleri Türk halkı. Barış Manço sadece bu gruba değil Türkiye'ye, tüm dünyaya bir şeyler katmış bir ozandır." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:11
  1. Ahmet Güvenç
  2. Barış Manço
  3. kayseri
  4. Kurtalan Ekspres
  5. Tolga Akyurt

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