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47 yıl önce kaybolan askere ulaşıldı!

Vietnam'da 47 yıl önce kaybolan Sovyet askerin cesedine ulaşıldı. Pilotun kemikleri yanı sıra düşen uçağın parçaları da bulundu.

30 Eylül 2018 Pazar 19:40
47 yıl önce kaybolan askere ulaşıldı!

Vietnam'da bulunan cesedinin 47 yıl önce ortadan kaybolan Sovyet subayı Yuri Poyarkov'a ait olduğu iddia ediliyor.

 

Havacılık tarihçisi Nikolay Bodrihin'e göre Poyarkov, Vietnam Halk Ordusunda eğitmen pilot olarak görev yaptı. 1971 Nisan'ında, Sovyet MiG-21S avcı uçağı eğitim uçuşu sırasında arkadaşıyla birlikte ortadan kayboldu.
Bodrihin, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Vietnamlılar düşen uçağı on gün boyunca aradılar, fakat bulamayınca aramaları durdurdular" dedi.

Geçtiğimiz yıl içinde ülkenin kuzey kesiminde kayıp pilotun torununun talebi üzerine bir arama operasyonu yapıldı. Pilotların kemikleriyle birlikte, uçağın da parçaları bulundu.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 19:40
  1. Ordu
  2. Vietnam
  3. Sovyetler Birliği

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