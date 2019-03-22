0553 313 94 23

47 yaşında askere çağrıldı

Hatay’da künefe ustası Cevdet Kutlu,askerlik yaşı geldiği dönemlerde Hatay İl Nüfus Müdürlüğü ve askerlik şubesi arasında yaşanan yazışma ve iletişim eksikliği dolayısıyla askere gidemedi.

22 Mart 2019 Cuma 10:59
47 yaşında askere çağrıldı

Hatay’da künefe ustası Cevdet Kutlu,askerlik yaşı geldiği dönemlerde Hatay İl Nüfus Müdürlüğü ve askerlik şubesi arasında yaşanan yazışma ve iletişim eksikliği dolayısıyla askere gidemedi. 47 yaşından sonra gelen askerlik celbi ve para cezasıyla şok yaşayan Kutlu, "Ben şu anda evliyim, devlet büyüklerimiz kendilerini benim yerime koysunlar. Eşime kim bakacak" dedi.


Künefe ustası Cevdet Kutlu 20 yaşlarında iken arkadaşlarına askerlik celbi gelip, kendisine gelmediğinde askere gitmek için askerlik şubesine gitti. Ancak bir türlü bilgilerine ulaşılamayan Cevdet Kutlu yaklaşık 3 yıl boyunca askerlik şubesine gidip gelmesin


e rağmen, askerlik celbi kendisine gelmedi. 24 yaşlarında silah bulundurma ruhsatı alan, daha sonra pasaport alarak yurt dışına çıkan Kutlu, asker kaçağı olarak da görülmedi. Ancak Kutlu 47 yaşından sonra İstanbul’da bir otelde kalmak için kimliğini resepsiyona verdiğinde asker kaçağı olduğunu öğrendi.


Cevdet Kutlu defalarca askerlik şubesine gittiğini ancak bilgilerine bir türlü ulaşılamadığını belirterek, “Benim askerlikle ilgili sıkıntım var. 19 yaşıma geldiğimde bütün arkadaşlarımın askerlik kağıtları, celpleri geldi, benimki gelmedi. Gelmediği zaman muhtara gittim, şubeye gittim, baktırdık, araştırdım şimdiye kadar askerlik kağıdın yok deyip gönderdiler. Her üç ayda bir ben kontrol ediyorum, gidip geliyorum, kağıdın yok dediler. En son rahmetli babam ile birlikte gittik, bu çocuğun askerlik kağıdı yok, yarın zoruna gider, niye bu çocuğu askere almıyorsunuz dedi. Amca biz mi yazıp gönderelim, askerlik kağıdı geldiği zaman biz bulur göndeririz dediler. Şu an 47 yaşına gelmişim, bu yaştan sonra bana askerlik kağıdı geldi. Ben hiçbir zaman askerlikten kaçmadım ve 2 yıl boyunca gidip geldim. Bana evrağın geldi askere gideceksin diyen olmadı" dedi.


23-24 yaşlarındayken ruhsatlı silah aldığını belirten Kutlu, "Ben ruhsat çıkarırken de üç ay araştırma yapıldı. Emniyetten aradılar, hayırlı olsun ruhsatın çıktı gel al dediler. Onun dışında Suudi Arabistan’a işçi olarak gittim, pasaport çıkarttım. 1998 yılında gittim 2000 yılında geri geldim. 3-4 tane kapıdan giriş, çıkış yaptım. Giderken de gelirken bir sıkıntı çıkmadı. Pasaportumda giriş çıkışlarım, hepsi mevcuttur. Yine askerlikten bir sıkıntı olmadı, asker kaçağı olan yurt dışına gidemez. Bunun dışında 2013 yılında pasaportu yeniledim. Pasaportumu da İstanbul’da Emniyet’ten aldım. Yine askerlikten bir sıkıntı çıkmadı” diye konuştu.


Uzun yıllar İstanbul’da yaşadığını ve birçok kez Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına girdiğini ve asker kaçağı olarak görünmediğini söyleyen Cevdet Kutlu, “Ben askerlikten kaçmadım ve Türkiye’de yaşıyorum. İstanbul’un göbeğinde Taksim’de yaşıyordum. Askeri kaçağı olsam, bu kimlik kontrolünde çıkıyor. Ben İstanbul’da yaşadığım dönemlerde Taksim’de gezerken işe gidip gelirken kimlik kontrolünden geçtim ve şu ana kadar bir şey olmadı. Antakya’ya geldiğim de 2017 yılında evlendim. Şu anda askerlik kağıdında 11 buçuk milyon ceza ve asker kaçağı muamelesi görüyorum. Ben şu anda evliyim, devlet büyüklerimiz kendilerini benim yerime koysunlar. Bu kadın evde kalıyor, elektriğini, su faturasını kim ödeyecek, kim bakacak. Ben mağdur durumdayım, bir insanı vur öldür, yuvasını yıkma. Ama benim yuvam yıkılmak üzere 47 yaşında bu gelen askerlik kağıdı yüzünden. Bu konuya el uzatılmasını istiyorum. Ben askere gidersem bu kadın ne yer ne içer” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çalıştığı hastanede kriz geçirdi, hipotermi ile hayata döndü
    1. Çalıştığı hastanede kriz geçirdi,..
    2. "Bozova hasretini çektiği hizmete..
    3. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    4. AÜ Rektörü Ünal’dan yuva kuran hareket
    5. Adalet Ormanı’na bin 300 fidan
    6. Otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü
    7. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    8. ABD'de yaşayan Türk iş adamı..
    9. Türkiye tüp bebekte yabancıların..
    10. İlk fidan Tosya Kaymakamı Deniz..
    11. Gazze'deki kanser hastası çocukların..
    12. Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü..
    13. Giyemediği ayakkabıları boyayarak..
    14. Suriye sınırına komando takviyesi
    15. Beşiktaş, hentbolda 15. şampiyonluğa..
    16. Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 2..
    17. Yüzbaşılar köprülü kavşağı yenileniyor
    18. Down sendromlular, vals ve çaça ile..
    19. Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul)..
    20. Uysal: “Pazar yerinin tanıtımını yapan..
    21. Dehşete düşüren rapor! Esed 6 bin..
    22. Mersin en son yerel seçim anketi 2019..
    23. Moskova: "İsrail’in Golan Tepeleri..
    24. Özel çocukları, polisler ağırladı
    25. "Troya" iki tırla Rusya yoluna çıktı
    26. FETÖ’cülerin yeniden yapılanma planı
    27. ISF Dünya Okul Sporları Basketbol..
    28. Avukatın mahkeme heyetine saldırmaya..
    29. Başkan Yay, down sendromlu Sümeyye’yi..
    30. Brexit'i iptal dilekçesine 2 milyon..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı