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46 yıl sonra aynı heyecanla bir araya geldiler

Sivas'ta 1972 yılında mezun oldukları okulda buluşan 25 vatandaş, 46 yıl aradan sonra aynı heyecanı yaşadı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 17:37
46 yıl sonra aynı heyecanla bir araya geldiler

Sivas'ta 1972 yılında mezun oldukları okulda buluşan 25 kişi, ders zilinin çalmasıyla sınıfa geçip sıralara oturarak yıllar sonra aynı heyecanı yaşadı.

O dönem ilkokul olarak hizmet veren Ziya Gökalp Ortaokulu'nda buluşan 25 kişi, bahçede sıra oldu. Okulun armasının yer aldığı tişörtler giyen mezunlar, ders zilinin çalmasıyla sınıflara geçti. Okulda bir dönem görev yapan emekli öğretmen Hatice Alpan, sınıfta yoklama aldı.

Mezun oldukları okulda 46 yıl sonra bir araya gelen mezunların, heyecanlandıkları ve duygulandıkları gözlendi.

Organizasyonu gerçekleştiren mezunlardan Ömer Faruk Çınargil, sınıfta yaptığı konuşmada, "1967 yılında okula başladığımız arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 51 yıl önce tanıştık. Mezun olduktan sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin muhtelif yerlerinden 46 yıl sonra Sivas'a gelerek hasret giderdiklerini dile getiren Çınargil, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Aydın Yılmaz ise "Ziya Gökalp Ortaokulu o dönem ilkokuldu. Bu şehirde önemli bir kurum kültürünü oluşturmuş, gerçekleştirmiş okullarımızdan biri. 1924'ten bu yana bu millete hizmet eden, bu millete gerçekten değerli insanlar yetiştiren bir okul." diye konuştu.

VALİYE ZİYARETTE BULUNDULAR

Mezun öğrenciler, buluşma öncesi Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu birlikteliği başarmanız gerçekten takdir edilecek bir şey. Gerçekten güzel bir organizasyon, vaktinizden feragat ederek bir araya gelmeniz de Sivas açısından ayrı bir güzellik." dedi.

Çınargil ise 43 kişilik bir sınıfta eğitim gördüklerini anlatarak, "Güzel ve eğitim kalitesi yüksek bir sınıftı. Nitekim bu grubun içerisinde profesör unvanlı akademisyenlerimiz, iş adamlarımız, bürokrat ve memurlarımız var. Üçer beşer kişilik gruplar halinde temasımızı hiç koparmadık. Sosyal medyanın gücüyle iletişimi sağladık." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 17:37
  1. Sivas
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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