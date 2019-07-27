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46 ülkeden fotoğraf kareleri Büyükçekmece’de sergilendi

20.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
46 ülkeden fotoğraf kareleri Büyükçekmece’de sergilendi

20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar sergilendi.


Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önündeki meydanda gerçekleştirilen sergi açılışına sanatseverlerin ilgisi oldukça yoğundu. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) onaylı yarışmaya 46 ülkeden bin 35 fotoğraf sanatçısı 7 bin 861 fotoğraf ile yarışmaya katıldı.



Akgün, başarılı fotoğrafçıları tebrik etti


Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece Fotoğraf Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmada bu yıl “Renkli Serbest, Siyah - Beyaz Serbest ve Okumak” kategorileri olmak üzere üç farklı tema seçildi. Sergi açılışında 10. Güler Ertan Fotoğraf Yarışması hakkında bilgi veren BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e fotoğraf sanatına verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Akgün’de yaptığı konuşmada Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin en önemli etkinliklerinden birinin Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf yarışması olduğunu söyledi. Akgün, yarışmada dereceye giren fotoğrafçıları da tebrik etti. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Prof. Güler Ertan, BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın ve Fotoğraf Sanatçısı Çoşkun Aral tarafından kesildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

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