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46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan 77 bin 500 adet kumanya paketi, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Kilis’ten yola çıkarıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 14:08
46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan 77 bin 500 adet kumanya paketi, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Kilis’ten yola çıkarıldı.


“Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmayarak, kumanya ve gıda dağıtımları yapacak, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını on binlerce kişiye ulaştıracak.


İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Kilis’te bulunan deposunda, hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda malzemeleri paketlenerek hazır hale getirildi. Toplamda 46 tırda yüklenen 77 bin 500 adet gıda kolisi Türkiye’nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Kilis’ten yola çıktı.



81 ilde iftar sofralarına destek olunacak


Hazırlanan erzak kolilerinin içinde her aileye Ramazan ayı boyunca yetecek şekilde gıda malzemesi bulunuyor. İçinde kuru bakliyat, yağ, un, şeker, pirinç, bulgur, tel şehriye, irmik, mercimek, makarna gibi mutfak için gerekli temel malzemeler bulunan kolilerde çocuklar için de çeşitli hediyeler bulunuyor.


Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da Türkiye’de yetim ailelerine destek olunacak, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. Her biri 120 liraya mal olan 77 bin 500 adet kumanya paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Gıda yardımlarının dışında temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon oyuncak ve bayramlık kıyafet dağıtılacak.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:08
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