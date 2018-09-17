İçişleri Bakanlığı son bir haftada 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 2'si sözde üst düzey 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4930 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakanlık'tan yapılan diğer bir açıklamada da, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 606, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 233, düzensiz göçle mücadele kapsamında 91 kişinin son bir haftada gözaltına alındığı bildirildi.