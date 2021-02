46 sâbıkâsı olan 70’lik devrimbaz hırsız kokonalar

Kubilay Ertekin Kuşadası

Bu tip zihniyette olanlar inanç karşıtı kesimlerin, siyâsi ve ideolojik yapıların milletin başına sardığı habâset yığınları ve Matilt Yanıkyanın ürünleridir. Elbette bunlar evlerinde oturup Namaz kılarak, tesbih çekip zikredecek, millete duâ edecek değiller. Yâ, dağdaki hâinlere, ya da şehirdeki eşkıyalara, devlet-millet düşmanlarına laik ve devrimbaz bir şekilde hizmette(!) bulunacaklardır. Bunun da yolu; hırsızlık, soygun, vurgun ve eşcinsellik gibi millî varlığımıza musallat olmuş hayâsızlık ve iffetsizliktir. Bunların âile boyu olduğu gibi şirketleşmiş şekli ve 70, 80 hattâ yüz sâbıkası olanların bulunduğunu basında okuyor, haberlerde görüp duymaktayız. İşi o kadar pespâye ve rezil bir duruma getirmişler ki, hiç kimse bunlara güç yetiremiyor ve kökleri kazınmıyor.

O yüzden bu rezil kesime ve habisler gürûhuna, asalaklar sürüsüne öylesi bir ifâdeyi kullanmak; hayâsızlığı, iffetsizliği, nankörlüğü, yüzsüzlüğü meslek ve meşrep hâline getiren, vatan-millet düşmanlarına karşı sarf etmek aslâ hakâret değildir. Tam tersi, o tiplere kadın-bayan demek, gerçek kadınlara, hayâ ve iffet sâhiplerine haksızlık, asıl bay ve bayanlara hakarettir. Anadolu’da onların dişisine karı, erkeğine ise kavat derler. Ben bir Anadolu çocuğuyum. Onların ağzıyla konuşup yazıyorum. İşte bu başlığı da en tepedekilerle, en alttakilerin, özellikle yasa yapıcıların ve uygulayıcıların bir de bu şekilde duymaları ve görmeleri için yazdım. Çünkü her gün gazete ve televizyonlarda bu iğrenç olayı ve fâillerinin yaptığı rezâletleri duya, duya kanıksadık utanıp, bıkarak nefret eder hâle geldik. Ama bu işlerden sorumlu ve görevli olanlar; (Her gün hayatlarını tehlikeye atarak onca rezillerle boğuşan gece, gündüz bu iffetsizlerin peşlerinde koşan güvenlik güçleri değil tabii) Her nedense bunca rezillerin mücrimlerinden, onların her gün işledikleri sayısız hayâsızlıklarından, gasp hırsızlık saldırı ve cinâyetlerinden tecâvüzlerinden, milleti canından bezdiren onca dolandırıcı ve kalpazanların sürekli olarak bu halkın sırtından geçinen parazit ve asalaklardan, her câmi ve sokaklardaki milyonluk dilencilerden ne utanıp sıkılıyorlar, ne de bu hayâsız ve haysiyetsiz gidişe, DUR! deyip o çapulcuların toplum içindeki habis varlığına bir çözüm ve çâre buluyorlar. Oysa bu olayın çözüm yolu gâyet basit ve bir, iki saat içinde bitirilebilir. Sorumluluk sâhibi onca vekilin bir yasa çıkarmaları yeterlidir. Şu an TBMM de 600 adam var. Sayın Cumhurbaşkanı “İDAM konusu önüme getirilirse ben imzalarım” diye bas bas bağırdı ama kimse umursamadı. Yıllar sonra görülüyor ki, bu ihânet çetesinin bittiği ve kökünün kazındığı yok. Üstelik her yerde zehirli bir mantar gibi bitiyor, daha da gelişerek teşkilâtlanıyorlar. Elbette bunun vebâli; o teklifi hâlâ getirmeyip dolaylı olarak bu pisliğe, ihânet çetesine destek verenlerdir… Pekiyi yıllarca gasp, soygun, vurgun ve hırsızlık gibi çoktan da âdi bir işi(!) meslek edinen onca rezillerin ülkede cirit atması ve on binlerce insanı mağdur etmeleri bu adamların onur ve haysiyetlerine dokunmuyor mu? Daha açık bir ifâde ile o reziller vasıtasıyla milletten intikam mı alınmak isteniyor? Nedir bu milletin o soysuzlardan, haramzâdelerden ve hırsız çetelerinden çektiği çile, zulüm ve mağduriyetler?

Yâhû, Allah(CC) için utanın ve bir yasa çıkararak bu rezilleri (bir sabıkası olan hariç) topunu cemiyet içinden toplayarak bir adaya doldurun ve ömür boyu, ya da ıslah oluncaya kadar devlet, millet için orada çalıştırarak tıpkı (yarı açık cezaevlerindeki gibi) ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlayın ve onlara da alın teriyle kazanıp namuslu bir adam olma yolunu öğretin... Tabii bizimkiler bir teklif ve öneridir. Ülkemizde bunları dert edinen, gece-gündüz bunlara kafa yoran ve yüreği sızlayan nice hukukçu ve akademisyenler, bunlar için vicdan azâbı çeken içi sızlayan, gece- gündüz kan ağlayan uzmanları var. Elbette bunca rezâlete bir çâre ve çözüm düşünürler, ya da düşünmüşlerdir ve ülkenin başına belâ olan bu asalak sürüsünün hesabını görürler. Önemli olan bulaşıcı bir virüs gibi ülkeyi saran ve sürekli artan halkımız için tehlikeli bir duruma gelen bu dilenci, soyguncu, vurguncu ve gaspçı çetelerin yok edilip milleti bu dertten kurtarmaktır. Yeter ki bu pisliğe tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da haberlerde duyup, karşıdan bakarak bu soyguna, vurguna ve soysuzluğa SEYİRCİ kalmasınlar. Çünkü onlar seyrettikçe bu hırsız ve arsız çeteleri güçleniyor ve ülkeyi esir almak istiyorlar. O yüzden bu beyler, beyefendiler ya da her kimse tüm sorumlular ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü bu hazırcı, lüpçü, kan emici vampirler ve asalak sürüsü haşarât kesimler PKK, FETÖ ve benzeri şer odaklarından daha fazla milletin kanını ve servetini sömürmektedirler… Gerçi içteki bozguncu muhâlefet denen müfsit ve müfteriler her zaman ve her yerde olduğu gibi, o habisleri de “Fikir suçlusu”(!) olarak görüp, göstererek ortalığı ayağa kaldırmak isterler. Ama olsun, o kesimin adamları, goygoycuları, militanları ne zaman bu millete bir râhat ve huzur yüzü göstermişler ki o muzırlığı, bozgunculuğu yapmasınlar. Aslında onlara göre şu an devletimizle savaş halindeki eşkıya sürüleri de bir fikir suçlusu (!) olarak görülmektedir. Bu çeteler ve hâinler tarafından öldürülen onca halkımızın ve şehit olan binlerce askerlerimizin onlar nazarında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Normal bir insanın kendi ülkesinde bunca vahşet ve hıyânetleri gördüğü, bildiği halde ve bu ülkede yaşayıp da bu kadar kansız, vicdansız bir insanın, kesimin, zihniyetin olacağını normal bir insanın aklı ve hafsalası almıyor doğrusu. Bugün ülkemizde dilencilik, hırsızlık, gasp, soygun ve diğer pislikleri meslek edinmiş olan iffetsizler kadar bir de uyuşturucu baronları ve baronesler var. Bunca mücâdeleye ve sayısız yasaya rağmen bir ordu kadar kolluk güçlerinin yıllardır peşlerinde koştuğu bu haydutlarda niçin bir azalma ve tükenme olmuyor? Çünkü uygulamalar yersiz, yetersiz ve tâli konuları içermektedir. Hiç (tut-sal) zihniyetiyle ya da tutup da cezâevlerine doldurarak o rezilleri beslemekle bunca haydut ve hırsızların ıslâhı mümkün müdür? Adamlar girmeden çıkmayı düşünüyor ve o anda bile emniyet güçlerini tehdit ve darp etme alçaklığında bulunuyorlar. Bu soysuzların uyuşturucu ekilen tarlasını, imâlat olarak kullandığı mekânı, taşıdığı arabasını, köşk ve villasına el koyup hazineye kaydetmeden bu işin çözüleceğini hayal etmek büyük bir hamakat örneğidir. Cezâlar, suça nispetle verilir. Bunlar ülkenin sâde ekonomisini değil asıl önemli olan neslini kurutup, çürütüyorlar. O yüzden cezalar mutlakâ caydırıcı olmak zorundadır. Yoksa aynı hamam, aynı tas işler tıkır, tıkır yürür ve sizler de bir iş (!) yaptığınızı sanırsınız. Ama kaybedenler millet, kazananlar ise her zaman olduğu gibi yine o habisler ve devlet-millet düşmanları olur. O yüzden akıllı ve basiret sâhibi adamların bu kısır döngüye bir son vermeleri gerekir. Tüm milletin gördüğü ve sürekli lânetlediği bu rezâletleri, yasa yapıcılar ve uygulayıcılar niçin görmüyor, ya da görmemezlikten geliyorlar? Bütün bunlar millete karşı bir sorumsuzluk ve habisler eliyle halka yapılan bir işkence, ya da zulüm değil midir?

Allah için söyleyin, bu çapulcuların FETÖ, PKK ve diğer hâin ve cânilerden ne farkları var? Eğer bir ülkede zâlimlere, bu tür asalaklara ve haşarâta, inanç düşmanlarına gerekli caydırıcı cezâlar uygulanmıyorsa, bilin ki o ülkede mazlum ve mağdurlar sürekli bir şekilde işkence altında demektir. İşte bidâyetten beri ülkede yapılan ve yaşananlar bundan ibârettir. Öyle zaman oluyor ki bunlardan Sayın Cumhurbaşkanın bile rahatsız olduğunu görmekteyiz. Demek oluyor ki bu konularda gerçekten çok, ama pek çok ciddi bir eksikliklerin olduğu görülmektedir. İşte rahatsızlıkların asıl temeli bunlardır. Yani gerçek kişilerin bunları hissetmeleridir. Görüldüğü üzere devir değişiyor fakat zihniyet ve ideolojiler aslâ değişmiyor. Hattâ içteki bâzı çevreler ve görevliler, özellikle muhâlif kesim, bu çapulcuların daha da yaygınlaşıp çoğalarak ülke sathının istilâ edilmesini ve ortalığı karıştırıp iktidarı zor duruma sokmak istediği ve zihniyetini taşımakta olduğu görülmektedir. Buna bir örnek olarak, tutuklanan bir sergerdeyi salan adam, üst mahkemenin itirazı sonucu tekrar tutukluyor. Bu durum onu bırakan için çok büyük bir zül ve onursuzluktur. Mâdem tutuklayacaktın niçin bıraktın. Bıraktın niçin tekrar tutukluyorsun? Başka bir çarpıcı örnek ise; Boğaziçi Üni.’deki eğitimci geçinen haydutların veli nimetleri olan, vergileriyle beslenen bu millete KIÇINI dönen, soytarılar zihniyetidir. Onun için Merhum M: Âkif, 80 yıl evvel; “İlmi yuttursa hayır yok bu musîbetlerden. /Bırakın oğlumu, câhilliğine râzıyım ben” demiştir. (Safahat. Sayfa. 397) Bütün bunlar ideolojik sapkınlıklar ve hâlâ millî irâdeyi içine sindiremeyen bâzı cuntacı çevrelerin karın ağrıları ve kokuşmuş zihniyetin eserleridir. Bu iğrenç olaylara her nereden bakarsanız bakınız, aslında çok korkunç bir çelişkiyi ve tutarsızlığın dik âlâsını görüyorsunuz. Onlar sanıyor ki yaptığımız bunca ayak oyunlarımızı, siyâsi hinliklerimizi millet bilmiyor, anlamıyor zehâbı ve aymazlığı içindedirler. Ama; “En ummadığın keşfeder esrârı derûnun. Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın” demiş Ziyâ paşa.