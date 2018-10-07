4,5G'li abone sayısı 3G'lilerden 8 kat daha fazla

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 98,4 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 79 milyon 538 bin 960 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında 3G abone sayısı 8 milyon 635 bin 877'ye düşerken 4,5G abone sayısı 68 milyon 115 bin 199'a yükseldi. Böylece, yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı. 2G abone sayısı ise 2,8 milyona geriledi.

Mobil genişbant abone sayısı 59 milyon

Öte yandan yılın ilk yarısında M2M abone sayısı 4,9 milyona yükseldi. 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 59 milyon 102 bin 129 oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı 730 bin 744 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 715 bin 904 terabayt olarak gerçekleşti.