THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

4,5G'li abone sayısı 3G'lilerden 8 kat daha fazla

Yüksek mobil internet hızıyla daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisinin abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:49
4,5G'li abone sayısı 3G'lilerden 8 kat daha fazla

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 98,4 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 79 milyon 538 bin 960 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında 3G abone sayısı 8 milyon 635 bin 877'ye düşerken 4,5G abone sayısı 68 milyon 115 bin 199'a yükseldi. Böylece, yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı. 2G abone sayısı ise 2,8 milyona geriledi.

Mobil genişbant abone sayısı 59 milyon

Öte yandan yılın ilk yarısında M2M abone sayısı 4,9 milyona yükseldi. 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 59 milyon 102 bin 129 oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı 730 bin 744 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 715 bin 904 terabayt olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:49
  1. 3G

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim
    1. Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim
    2. MHP'de FETÖ tedbiri!
    3. Türkiye'de ilk defa Karacabey'de..
    4. Bursa'da iki siyah kuğu görüntülendi
    5. 4,5G'li sayısı 3G'lileri 8'e katladı
    6. Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    7. Çin'de bıçaklı saldırı! Ölü ve..
    8. Tüm uyarılara rağmen KPSS'de yine aynı..
    9. 15 keçiyi çaldılar, 5 kilometre sonra..
    10. Adalı'dan transfer müjdesi!
    11. YÖK'ten mühendislik öğrencilerine..
    12. Çin’de bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü,..
    13. Erdoğan, McKInsey tartışmalarına son..
    14. Erdoğan'dan HÜDA PAR'a telgraf
    15. İran'da başladı, Türkiye'ye de sirayet..
    16. O şehirlerde sıcaklık sıfırın altında
    17. Türkiye'den S-400 çıkışı!
    18. Çakıcı'dan cezaevi müdürüne tehdit!
    19. Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması
    20. Antep fıstığında rekor artış! Bakan..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!