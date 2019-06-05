450 metre yükseklikteki cam terasta bayram yoğunluğu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte yapılan cam terasta yoğunluk yaşanıyor.



Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Azdavay'a gelenler, cam terası ziyaret etmeden ilçeden ayrılmıyor.

Terası ziyaret eden tatilcilerden çoğu ise yüksekliği nedeniyle terasa çıkarken tedirginlik yaşıyor.



Azdavay Belediyesi tarafından işletilen cam terasın ziyaretçi sayısı, bayramın ilk iki gününde yaklaşık 5 bin oldu. Bayram tatili boyunca ziyaretçi sayısının 10 bini geçmesi bekleniyor.



Ziyaretçilerden Tahir Atilla Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam terasın çok güzel olduğunu söyledi.

Cam terasın yürüyüş parkurunun da rahat kullanılabilecek şekilde olduğunu belirten Aydın, herkese cam terası görmesini tavsiye etti.

Nükhet Yazıcı Aydın ise İstanbul'da yaşadıklarını belirterek, "Bayram tatili için Azdavay'a geldik. Doğa yemyeşil. 450 metre yüksekte cam üzerinde aşağıya bakıyoruz. Çok güzel bir ortam. Herkesin görmesi gerekiyor." dedi.



