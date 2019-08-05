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45 yıllık bıçakçı, kurban kesecek vatandaşları uyarıyor

Kayseri’de, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber, bıçak alacak ve biletecek vatandaşlara uyarılarda bulunan 45 yıllık esnaf Mustafa Balkaya, "Kesim için tek bıçak kullanmayın ve Çin malı bıçaklardan uzak durun" dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:18
45 yıllık bıçakçı, kurban kesecek vatandaşları uyarıyor

Kayseri’de, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber, bıçak alacak ve biletecek vatandaşlara uyarılarda bulunan 45 yıllık esnaf Mustafa Balkaya, "Kesim için tek bıçak kullanmayın ve Çin malı bıçaklardan uzak durun" dedi.


Yaklaşan Kurban Bayramı ile beraber, vatandaşlar evde bulunan bıçaklarını biletmek ya da yeni bıçaklar almak için bıçakçıların yolunu tuttu. 45 yıldır bıçakçılık işiyle uğraşan Mustafa Balkaya da vatandaşlara dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verdi. Balkaya, kesim işlemleri için tek bıçak kullanmanın sağlıklı olmayacağını ve Çin malı bıçaklardan vatandaşların uzak durması gerektiğini söyledi.


Alınacak bıçakların yapılacak işleme göre seçilmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Balkaya, “Kurbanı kesecek bıçak özellikleri, kulanım yerine göre değişmektedir. Mesela kesim yapılacak bıçaklar, ona uygun dayanıklılıkta ve büyüklükte olmalıdır. Yüzme ve doğrama yapılacak bıçaklar da kendi özelliklerini taşımalı. Bu yönden yapılacak işe göre bıçaklar ayrılıyor ve o şekilde edinilmesi lazım. Yani 3 ayrı ya da profesyonel olursa 4-5 ayrı bıçak kullanılabilir ve hepsinin özellikleri farklı. Bir bıçakla hepsini yapayım derseniz, azami verim alınmaz. Aralarındaki en belirgin fark ise, diyelim ki kesim yapılacak bıçak kalın ve dayanıklı olur. Doğrama yapılacak bıçağın ağzı ince yapılır,ince çelikten olur ve çok keskin bilenir. Yüzme yapılacak bıçakların ucu yuvarlak olur deriyi kesmesi için. Söküm yapılacak bıçağın ucu sivri olur, kemiğin arasına rahatlıkla girmesi için. Bir bıçakla hepsini yapayım derseniz sağlıklı bir iş olmaz” ifadelerini kullandı.


Vatandaşların bıçak biletmek için geç kalmaması gerektiğini ve sırf görünüşü güzel diye Çin malı bıçak alınmamasını söyleyen Mustafa Balkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:


“Bayramdan önce bizim müşterilerimiz teveccüh gösteriyorlar ve yaklaşık 15-20 gündür yoğunluğumuz var. Gelecek müşterilerimiz de son zamanlara kalmadan şimdiden getirirlerse, daha iyi bileme yapılabilir ve daha rahat alıp gidebilirler. Son günlere kalınca daha kalabalık oluyor ve işleri bugünkü gibi çok iyi olmuyor. Kalabalıkta biraz daha zor yapılır. O yüzden daha erken gelmelerini öneriyorum. Çin malı kalitesiz bıçaklar, alındığı zaman hayvana eziyet olur. O ucuzlukta yerli bıçaklar da var ama gösterişi farklı diye ondan alınıyor. Alınan bıçaklar da, doğru dürüst kesmiyor. Vatandaşların yerli bıçakları almalarını öneririm, hem yerli malı kullanmak açısından hem de iyi kesmesi açısından. Çin malları hayvana eziyet çektirir. Bu yüzden iyi bir bıçağı, iyi bir ustadan almalarını tavsiye ederim”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:18
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