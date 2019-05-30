45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

Bartın’da 64 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle verildi.

Bartın’da 64 Kıbrıs gazisine KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Bartın Valiliğinde düzenlenen törene Vali Sinan Güner, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Gökcan Yaman, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, vali yardımcıları, gaziler ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Vali Güner, Kıbrıs Barış Harekatı’nın dünya tarihinde bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti. Vali Güner, “Kahramanlık ruhu Türk milletinin her ferdinde vardır ve şartlar oluştuğu takdirde her yerde ortaya çıkar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde bu harekâtın planlanmasından uygulamasına kadar emeği geçen herkesin büyük payı var. En büyük pay şüphesiz ölümü göze alarak göğüs göğüsse mücadele eden şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimize ait. Sizin cesaretiniz, fedakârlığınız ve dirayetinizle bu başarı elde edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün yöneticilerine şükranlarımızı arz ediyor, bu kadirşinaslığı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu duygularla bir kez daha hayatını kaybeden, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, siz değerli gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.