0553 313 94 23

45 yıl sonra aynı okulun bahçesinde buluştular

Fatih’te bulunan Tevfik Kut Ortaokulu’nun 45 yıl önceki öğrencileri, önce sosyal medyada ardından da mezun oldukları okullarının bahçesinde yeniden buluştu.

28 Nisan 2019 Pazar 12:23
45 yıl sonra aynı okulun bahçesinde buluştular

Fatih’te bulunan Tevfik Kut Ortaokulu’nun 45 yıl önceki öğrencileri, önce sosyal medyada ardından da mezun oldukları okullarının bahçesinde yeniden buluştu. 45 yıl sonra yeniden aynı okulda buluşan mezunlar, birbirlerini yeniden görmenin heyecanını yaşadı.


Sosyal medyada kurdukları bir grubun büyümesiyle birbirlerine ulaşan Tevfik Kut Ortaokulu’nun mezunları, okullarının bahçesinde buluştu. Fatih’te bulunan okullarında 45 yıl sonra yeniden bir araya gelen eski dostlar, okulun bahçesinde kahvaltı etkinliği düzenledi. Yurtdışından ve şehir dışından da birçok kişinin katıldığı etkinliğe kimisi torunlarıyla gelirken, bazıları ise aileleriyle katıldı. Etkinlikte yıllar sonra yeniden buluşmanın heyecanı yaşanırken, eski günler yad edildi.


Etkinlikte 100’ü aşkın kişi bir araya gelirken, organizasyonu gerçekleştiren isimlerin başında gelen Orhan Yılmaz, 45 yıl sonra buluşmanın heyecanını anlattı. Yılmaz, “İnanır mısınız çok duygulandım. Rahmetli olan hocalarımız oradaki panodalar. Ölmüşlerimizi yad ediyoruz. İlkokulumuz çok özel. Okuma-yazmayı, hesap yapmayı buradan öğrendik” ifadelerini kullandı.



“Sanal alemden gerçek aleme dönüştürdük”


Okul mezunlarından İbrahim Gülser ise sanal ortamdaki birlikteliği gerçek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “O kadar duygulanıyorsunuz ki yani bir geliyor buraya 45 yıl sonra ilkokul arkadaşını görüyor. Zaten amacımız da bu. Şimdi burada herkes birbirini arıyor. Eşini, dostunu, arkadaşını, öğretmenini, geçmişini, anılarını, onları bulmaya, yaşamaya geldik. Sanal alemden gerçek aleme dönüştürdük. Sanal alemde, klavyelerde bırakmadık. Böyle sosyal hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın Kültür Evi açıldı
    1. Kadın Kültür Evi açıldı
    2. Vali Akbıyık, 4 askerin şehit düştüğü..
    3. Gasp zanlısı tutuklandı
    4. Tavuk yüklü hafif ticari araç..
    5. İnternetle hayatı kolaylaştırdı,..
    6. Lübnanlılardan Ermenilere tepki,..
    7. 2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi
    8. ETSO Başkanı Yücelik, TOBB GİK..
    9. “Irak’ta ciddi bir potansiyel görüyoruz”
    10. Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın..
    11. fizy 22’nci Liseler Arası Müzik..
    12. Bahar geldi mesire alanları doldu taştı
    13. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş:..
    14. 5. Uluslararası Hitit Koşusu yapıldı
    15. "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var,..
    16. Başak borsası
    17. Elazığ’da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    18. "Savunma Ar-Ge’mize de..
    19. Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için..
    20. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücü,..
    21. Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik..
    22. Afgan gencin şüpheli ölümü
    23. Ayağının üzerinden otomobil geçen genç..
    24. Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı..
    25. Kasımpaşa ile Malatyaspor 4. randevuda
    26. Şahinbey’de asfalt sezonu başladı
    27. 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
    28. Hokeyin sultanları süper lige hızlı..
    29. Cedi Osman, Ankara’da gençlerle buluştu
    30. TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak