45 yıl hapis cezası olan şahıs Yunus Timleri tarafından yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Yunus Timlerinin dikkati üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir’in Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesinde meydana geldi. Bölgede devriye atan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahıstan şüphelendi. Şahsı durduran ekipler, şahsın kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan kontrollerde şahsın isminin Y.Y. olduğu ve silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Ekipler, şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Y.Y. daha sonra Burhaniye Cezaevine gönderildi.