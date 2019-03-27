0553 313 94 23

"4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturup projesine çalışacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz desteğin devamı önemli. Bu desteği vermeye devam ederseniz 4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturacak programına, projesine çalışacak"

27 Mart 2019 Çarşamba 18:56
"4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturup projesine çalışacak"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkenin seçim ortamından çıkarılması gerektiğini belirterek, "AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz desteğin devamı önemli. Bu desteği vermeye devam ederseniz 4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturacak programına, projesine çalışacak." dedi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki temasları kapsamında Urla ilçesi Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçimlere az zaman kaldığını hatırlatan Pakdemirli, parlamenter sistemle başkanlık sisteminin çekişmesinin sona ermesi için bu seçimin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara değinerek, "Milletin oyunu almışız, Cumhurbaşkanı yeni seçilmiş, hükümet 8-9 ay önce seçilmiş, millet, 'ben AK Parti ile çalışmak istiyorum' demiş. Bunlar çıktılar, 'siz vatan hainisiniz diyorlar. Zorla, sizin onayınızı, egemenliğinizi elinizden almaya kalktılar. Buna milletimiz ne yaptı, yeri geldi tankların altına yattı, yeri geldi kurşunlara göğsünü siper etti. O yüzden bu millet, ayağının altı öpülecek bir millettir." diye konuştu.

Pakdemirli, 16 yılda 13 seçim geçirildiğini belirterek, "Bugün 14'üncü seçime doğru gidiyoruz, bu seçim ortamından artık kurtulalım. O yüzden daha evvelden AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz desteğin devamı önemli. Bu desteği vermeye devam ederseniz 4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturacak programına projesine çalışacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, çiftçilerin sıkıntılarını bildiğini ve bunların giderilmesi noktasında çalışma yürüttüklerini, balıkçılıkla ilgili de bir yasa çalışması yaptıklarını aktararak, "Merak etmeyin bu trolleri hallediyoruz, bu yasayı nisan ayı içerisinde çıkaracağız." dedi.

Seçimde Cumhur İttifakı AK Partili Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel ve İzmir'de Nihat Zeybekci'ye destek isteyen Pakdemirli, daha sonra Seferihisar ilçesinde muhtarlar, STK temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'de koalisyonların önüne geçmek için sistem değişikliğine gidildiğini anımsatan Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin yeni sistemin tasdiki olacağına işaret etti.

Cumhur İttifakı Seferihisar adayı Hamit Nişancı'ya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'ye destek isteyen Pakderimli, bakanlığı tarafından yapılacak yatırımlardan da bahsetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:56
  1. Bekir Pakdemirli
  2. konuşma
  3. seçim2019
  4. Tarım ve orman Bakanı
  5. Urla
  6. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'ta koalisyonun büyük ortağından ABD'ye Golan tepkisi
    1. Fas'ta koalisyonun büyük ortağından..
    2. Irak'ta Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı
    3. Elmadağlı iş insanlarından 18 okula..
    4. MHP Lideri Bahçeli: "Millet İttifakı..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Tekirdağ'da
    6. Tutuklu darbe girişimi sanığı emekli..
    7. Kabe imamından Erdoğan ve Ayasofya..
    8. "Hep birlikte bu ülkede barış ve..
    9. Kız arkadaşını korkutan "tek teker"..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını..
    12. Ambulans ile hafif ticari araç..
    13. Lise öğrencisi kazada hayatını kaybetti
    14. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 5..
    15. TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan..
    16. TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Spekülatif..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (1)
    18. Sosyal medyadan terör propagandası..
    19. Askerlerden öğrencilerin mektubuna..
    20. ABD Başkanı Donald Trump:"Rusya'nın..
    21. TBB Başkanı Aydın: "Elinde olmayan TL..
    22. Cumhur İttifakı adaylarına..
    23. TBB Başkanı Aydın: "Türkiye’deki..
    24. Swap nedir? Swap oranı swap işlemi ne..
    25. TBB Başkanı Aydın: "(Türkiye'deki..
    26. Numan Kurtulmuş: "1940’larda uçağımızı..
    27. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    28. Antalya’da genç adamı uçurumun..
    29. Kazakistan'da 13 kişiyi taşıyan..
    30. Bıçaklı gaspçı kaçtığı otomobilde..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek