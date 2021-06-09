45 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 45 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı

Covid 19'dan korunmak için aşılama büyük öneme sahip ve aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığı takvimine göre tüm hızıyla devam ediyor. BionTech aşısının gelmesi ile aşı sürecinde hız kazanıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 45 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlanılacağını açıkladı. Peki, 45 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 45 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

45 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek." ifadelerini kullandı.

45 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.