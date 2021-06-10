45 yaş aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 45 yaş aşı tarihi için beklenen açıklama geldi. Aşılama sürecine hız vererek pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısında yeni yaş gurubuna geçileceğini bildirdi. Peki, 45 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte, Alo 182 telefon hattı, MHRS ve e Nabız ile aşı randevusu alma detayları haberimizde.
Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.
45 yaş aşı randevusu nasıl alınır?
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, koronavirüs aşısındaki son dakika gelişmesine ilişkin "Aşı tedarik edildikçe 5'er 5'er yaş sınırı düşecek. Yarından itibaren yaş sınırı artık 45'e düşecek" dedi.
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.