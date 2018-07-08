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45 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı

Fas'tan yasadışı yollardan İspanya'ya ulaşmaya çalışırken denizde boğularak hayatını kaybeden 45 göçmenin cesedine ulaşıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 22:20
45 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı

Fas'ın Tanca kenti açıklarında İspanya'ya yasa dışı yollarla ulaşmaya çalışırken denizde boğularak hayatını kaybeden 45 göçmenin cesedinin bulunduğu belirtildi. Tanca Valiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilgili mercilere Tanca'nın el-Araiş ilçesi açıklarında cesetlerin görüldüğü yönünde ihbar ulaşmasının üzerine görevliler bildirilen noktaya hareket etti.

Farklı Afrika ülkelerinden 7'si kadın 45 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran kaynaklar, bu kişilerin Fas'tan İspanya'ya ulaşmaya çalışırken botlarının batması sonucu boğularak hayatını kaybettiğini ifade etti. Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ay başında yayımladığı açıklamada, yıl başından itibaren Akdeniz sularında binden fazla göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.

AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 22:20
  1. Fas
  2. İspanya

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