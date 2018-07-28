45 FETÖ şüphelisi KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi, Türkiye’de FETÖ’den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişiyi Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakaladı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında düzenlediği operasyonla yakaladığı FETÖ firarileri sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk kararı

Girne Kaza Mahkemesi şüpheliler hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı.

Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 45 kişinin 19’u erkek, 9’u kadın 17’sinin ise çocuk olduğu açıklandı.

Şahısların arasında çok sayıda asker kökenli kişilerin olduğu da belirtildi.