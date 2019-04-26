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45. Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı başladı

26 Nisan 2019 Cuma 04:08
45. Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı başladı

BUENOS AIRES (AA) - İspanyolca konuşan ülkeler arasında en çok rağbet gören Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı, 45. kez kapılarını kitapseverlere açtı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de, Kitap Vakfı tarafından düzenlenen fuar, yaklaşık 45 bin metre karelik bir alanda ziyaretçilerine hizmet verecek.

Amerika ve Avrupa kıtasından birçok yazarın katılacağı fuara 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Dünyanın birçok yerinden, yayın sektöründe faaliyet gösteren 12 bin kişinin katılması öngörülen fuarda, binin üzerinde etkinlik yapılacak.

Bu yıl onur konuğu olarak Barcelona şehrini ağırlayan fuara, İspanya, İtalya ve Brezilya gibi çeşitli ülkelerden de katılım oluyor.

Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı'nı, geçen yıl 1 milyon 180 bin kişi ziyaret etmiş ve 2 bin 785 yazar da imza günü düzenlemişti. Fuar, 13 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 04:08
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