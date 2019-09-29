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Kurduğu 'güneş enerjisi santrali' ile mazot parasından tasarruf etti

Aksaray'da çiftçilikle upraşan Metin Ünüvar, tarlasına 45 bin liraya kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, sulama sırasında kullandığı mazot parasından tasarruf sağladı.

29 Eylül 2019 Pazar 13:45
Kurduğu 'güneş enerjisi santrali' ile mazot parasından tasarruf etti

Yeşilova beldesinde oturan ve 34 yıldır çiftçilik yapan Metin Ünüvar, tarlasına 38 panelli 5 kilovatlık elektrik üretin güneş enerjisi santrali kurdu.

Birbirine yakın 60 dekarlık arazisinde şeker pancar, mısır, yonca ve ayçiçeği üreten Ünüvar, şunları söyledi:

"Artan maliyetlerden dolayı bu yıl tarlama 38 adet güneş paneli kurdurdum. Bununla aynı anda 60 fıskiyede sulama yapabiliyorum. Bu sezon 60 dekar pancar ekimi yaptım. Çok üstün verim alacağımı düşünüyorum. Elektrik ve mazot parası vermeden, bu yıl tarlamı suladım. Bu sitemi de 45 bin liraya kurdurdum. Bir sezonda kendini amorti etti. Daha önce traktörle kuyudan suyun çıkmasını sağlayıp suluyordum ve bir sezonda 35 bin lira mazot parası harcıyordum. Üstelik sezonda 7- 8 defa ancak sulayabiliyordum. Bu sistemle şu ana kadar 13 kez suladım."

“10 ton pancar almayı planlıyorum"

Traktör aracılığıyla sulama yaparken mazot parası nedeniyle daha az sulamayabildiğini ifade eden Metin Ünüvar, "Eğer traktörle sulama yapsaydım, mazottan dolayı aynı yerden dekar başına 7 ton ancak ürün alabilirdim. Sulama yaparken 2 tane traktör burada 4 gün, gece gündüz duracaktı ve o şekilde sulama yapacaktım. Traktörlerimle başka işlerimi halettim. Normalde bana 2 traktör ancak yetiyordu. Güneş panelini kurdurunca bir traktörle işlerimi hallettim ve şu an 10 ton pancar almayı planlıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 13:45
  1. Metin Ünüvar
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