44 yaşında ikizlerini kucağına almaya hazırlanıyor

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Anaokulu öğretmeni 44 yaşındaki Semra Çebi, 8 kez uygulanan tüp bebek tedavisinden sonuç alınamayınca, Prof. Dr. Timur Gürgan'ın geliştirdiği "Tüp Test ve Balanslama Yöntemi" uygulanmasıyla gebe kaldığı ikizlerini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Akdeniz Ülkeleri Üreme Cemiyeti Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de kısırlık oranlarının giderek arttığını söyledi.

Kısırlıkta, yumurta ve sperm kalitesinin düşük olması, döllenme problemleri, genetiği değiştirilmiş gıda tüketimi, şişmanlık, stres, alkol, sigara kullanımı, ileri yaşta bebek sahibi olma isteği ve iklim değişikliği gibi birçok etkenin söz konusu olabildiğini belirtti.

Gürgan, başarılı bir gebelik elde edilebilmesi için öncelikle kişiye özel sorunların belirlenmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Gürgan, vücudun dengesi bozulduğunda ve o denge sağlanmadıkça ne yapılırsa yapılsın gebelik oranının çok düşük olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Gürgan, bunun sağlanabilmesi için "Balanslama Yöntemi" ile kadının kendine ait yumurtalık ve kan hücreleri ile onlara ait özel maddeler içeren sıvılar kullanılarak yumurta ile embriyonun güçlendirildiğini ve rahmin gebelik için hazırlandığını, bu uygulamanın öncesinde de "Tüp Test" ile muhtemel sorunların araştırıldığını söyledi.

Gürgan, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ekonomik şartlar da göz önüne alınarak, uygun tedavi planlamasına yardım edecek testler yapılır. Bu testlerin içerinde, çeşitli hormon analizleri, mikrobiyota çalışmaları, biyokimyasal araştırmalar, vitamin yetersizlikleri ve vücut dengesini bozabilecek maddelerin dengesinin araştırılması, diyet değerlendirilmesi, genetik, bioenerji ve psikolojik testler ile yumurta, sperm ve rahim içi zarı performansları incelenir, ultrason değerlendirmeleri yapılır. Bu testler, çiftin ihtiyacına göre belirlenir."

Anne ve baba adayı ile yapılan değerlendirmenin ardından tedavi sürecine başlandığını anlatan Gürgan, "Çift için 1,5 aylık hazırlık süresine ihtiyaç vardır. Tedaviye olumlu etki yapabilecek şekilde planlanan tedaviyle dengelenmiş sperm, yumurta, embriyo ve rahim içi zarı çiftlere kendilerine özel en yüksek gebelik oranı artırılırken, düşük oranı azaltılır." bilgisini verdi.

- "Şu anda 32 haftalık gebe"

Prof. Dr. Gürgan, Semra Çebi'nin de Tüp Test ve Balanslama Yöntemi uygulandıktan sonra gebe kaldığını belirterek, bu sonucu "mucize" olarak nitelendirdi.

Çebi'nin yumurta sayısının az ve kalitesinin de düşük ve 8 başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek hikayesi bulunduğunu ifade eden Gürgan, yapılan testlerde anne adayının belli dönemlerde yumurta kalitesinin yüksek çıktığını belirlediklerini aktardı.

Yumurtanın döllenebilmesi için baba adayının sperm kalitesinin de detoks programı gibi çeşitli yöntemlere artırıldığını belirten Gürgan, "Mucize gerçekleşti, şu anda 32 haftalık gebe. İkiz bebek beklerini bekliyor, isimlerini belirliyor." dedi.

- "Bebeklerimizin isimleri Çınar ve Bade olacak"

Anaokulu öğretmeni, 44 yaşındaki anne adayı Çebi de bugüne kadar müracaat ettikleri merkezlerde yaşın ileri olmasından dolayı gebelik şansının bulunmadığının belirtildiğini ve bugüne kadar çok sayıda başarısız tüp bebek öyküsünün bulunduğunu söyledi.

Anne olamayacağı yönünde görüş bildirilmesinin kendisini üzdüğünü dile getiren Çebi, bunun motivasyonunu ve inancını düşürdüğünü ifade etti. Artık kendini çok mutlu hissettiğini aktaran Çebi, "Evliliğimizde 13'üncü yılımızdayız, çok güzel şeyler hissediyorum, iyi bir anne olacağım. Heyecanla bekliyoruz. Bebeklerimizin isimleri de Çınar ve Bade olacak." dedi.

Çebi, uzun süredir anne olmayı bekleyenlere asla umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulunarak, "Önce Allah'a inansınlar ve umutlarını yitirmesinler." ifadesini kullandı. .

- "Onları bir kez sahnede görsem o bana yeter"

Sameway isimli pop-rock grubunda gitarist olan müzisyen baba adayı Zafer Çebi de heyecanla bebeklerini kucağına alacakları günü beklediklerini söyledi.