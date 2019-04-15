43’üncü Turizm Haftası Etkinlikleri başladı

Çanakkale’de 43’üncüTurizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Çanakkale’de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 43’üncü Turizm Haftası etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Törene, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Balkan, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer, Çanakkale Bölgesel Rehberler Odası Başkanı Cihan Müşteroğlu, TÜRSAB Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, turizm sektörü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonraSaygı Duruşu’nda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Taşıdığı turizm çeşitliliği ile marka olabilmenin tüm potansiyeline sahip olduğu tarihsel geçmiş ve birikimle kimlikli kent sıfatını hak eden bir coğrafyada olduklarını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Turizm için gerekli olan tüm çeşitliliği günümüz gezgininin tercih edebileceği tüm farklı tercih seçeneklerini karşılayabilecek zenginliğe sahibiz. Başka destinasyonların sadece biri üzerinden kendilerini ifade ettikleri seçeneklerin toplamına sahibiz. Deniz-güneş turizmi, sörf turizmi, dalış turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi, konferans turizmi, termal turizm, doğa turizmi, kültür turizmi, kuş turizmi, Çanakkale olarak sahip olduğumuz turizm çeşitliliklerindendir. Eşsiz güzellikteki boğaza sahip, üzerinde dünyanın bildiği iki önemli savaşın geçtiği, bozulmamış doğası, kirlenmemiş denizi, saklı cennet adaları, mitolojik kaz dağları, dünya kültür mirası Troya’sı, ekolojik ürünleri, endemir florası, termal kaynakları, Gökçeada’sı, Bozcaada’sı, Assos’u, Ayvacık’ı Küçükkuyu’su, İda’sı, Kahraman Gelibolu’su, Eceabat’ı Biga’sı, Lapseki’si, Bayramiç’i, Yenice’si, Çan’ı ile Mevlevihane’si, Halimbey Köşkü, Hadimoğlu Konağı, Kilitbahir Kalesi, Kabataepe Simülasyon Merkezi ile en zenginlikleri dünyaya nasıl aktarabiliriz. Derdimiz budur. 2018 Troya Yılı bereketli geldi. İstatistiki değerler anlamında 2017 yılının 01 Ocak-31 Mart 2017 tarihlerini kapsayan ilk 3 ayında, 46 bin 248 kişinin geldiği Troya Ören Yerini, 2018 yılında ise aynı tarihlerde 90 bin 208 kişi ziyaret etti. 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesi ve Anadolu’nun kadim değeri Troya’yı dünya ile buluşturacak olan Troya Müzesinin açılması ile birlikte ziyaretçi rakamlarında daha da artış bekleniyor. Yerli ve yabancı ziyaretçileri bu kente ve tabi ki turizme bağımlı hale getirebilecek potansiyele sahibiz. Kentleri birbirinden ayıran, benzerlerinden farklı kılan kimlik özelliği barındırmaktayız" şeklinde konuştu.