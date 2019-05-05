43 sandık başkanının FETÖ’yle irtibatı tespit edildi İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi.

İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre; soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ’yle irtibatı tespit edildi. İrtibatı tespit edilen 43 şüpheliden 41’inin Bank Asya’ya para yatırdığı 2 şüphelinin ise ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.