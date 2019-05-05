43 sandık başkanının FETÖ’yle irtibatı tespit edildi
İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi.05 Mayıs 2019 Pazar 16:24
İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre; soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ’yle irtibatı tespit edildi. İrtibatı tespit edilen 43 şüpheliden 41’inin Bank Asya’ya para yatırdığı 2 şüphelinin ise ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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