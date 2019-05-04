0553 313 94 23

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

Kırıkkale’de 43 ilin geçiş güzergahındaki kritik öneme sahip olan tesisler ve karayolu trafiği helikopter ile havadan denetlendi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

Kırıkkale’de 43 ilin geçiş güzergahındaki kritik öneme sahip olan tesisler ve karayolu trafiği helikopter ile havadan denetlendi. Diğer taraftan da jandarma ve polis ekipleri de karadan trafik uygulaması yaptı.


Kırıkkale’deki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinesi hassas ve kritik tesislerle ilgili ilave planlara ilişkin tedbirler havadan incelendi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki binlerce aracın geçtiği kavşakta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de trafik uygulaması yaptı. Ramazan Bayramı ve yaz aylarında trafikteki araç yoğunluğunun artması dolayısıyla yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla Valilik tarafından şimdiden tedbirler alınarak denetimler arttırıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve güven içerisinde karayollarında seyahat edebilmelerini temin etmek maksadıyla 43 ilin geçiş güzergahında trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.


Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Sezer, Kırıkkale’nin özellikle kritik tesisleriyle ilgili alınan güvenlik tedbirlerini yerinde gördüklerini belirterek, "Bütüncü bir bakış açısıyla planlama imkanımız oldu. Bunları inşallah hayata geçireceğiz. Diğer bir konuda ilimiz malumunuz 43 ilin kavşak noktası. Bununla ilgili de özellikle yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı ve yaz ayları dolayısıyla trafik yoğunluğu iki kat artış gösteriyor. Bir de trafik tedbirleri açısından yol güzergahında neler yapılabilir onları daha önce konuşmuştuk ama yukarıdan da görme imkanımız oldu. Aynı zamanda arkadaşlar da trafik uygulaması yaptılar yerle irtibatlı bir şekilde. İnşallah bizim açımızdan faydalı bir gezi oldu planlama noktasında. Ben teşekkür ediyorum bizim Jandarma Havacılık Komutanlığımıza" diye konuştu.


Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural’da bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir camileri Ramazan’a hazırlıyor
    1. Büyükşehir camileri Ramazan’a..
    2. Standard Profil’den gençlere başarı..
    3. Korkuteli’de İtalyan Çimi hasadı
    4. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman..
    5. ‘Serhat Öğretmen’ çocuklarla piknik..
    6. Çiftlerin korkulu rüyası kısırlıkta..
    7. Güvenlik güçleri terörle mücadelede..
    8. Türk Telekom’dan ‘Anneler Günü’ne özel..
    9. Bakanlık bildirdi! 127 terörist teslim..
    10. Bizim Ev katılımcılarından unutulmaz..
    11. Engelleri müzikle aşıyorlar
    12. Çocuklarınıza enginar sevdirmenin en..
    13. (Özel)15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde..
    14. Manisa, Rusya’ya açılıyor
    15. Eyyübiye Belediyesi’nin ilk ayın..
    16. Metruk eve operasyon! Çok sayıda..
    17. Mut’ta karayolu trafik güvenliği..
    18. Eğirdir’desağlık için yürüdüler
    19. Trakya Kalkınma Ajansı Yönetimi..
    20. İçişleri Bakanlığınca, ailelerin de..
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    AK Partili Kurtulmuş'tan gündemi sarsacak açıklama! Yeni para sistemi mi geliyor?
    AK Partili Kurtulmuş'tan gündemi sarsacak açıklama! Yeni para sistemi mi geliyor?
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama