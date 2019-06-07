43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden başladı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu saat 16.00 itibariyle yeniden başladı. Trafik akışının yoğun olduğu, bayram tatili boyunca günlük 100 bin aracın geçtiği bölgede ölümlü bir kaza yaşanmazken, meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, büyük şehirlere geri dönmek için dün itibariyle yollara akın etmeye başladı. Emniyet verilerine göre, bayram dolayısıyla yaklaşık günlük 80 bin ile 100 bin arasında aracın geçtiği ‘kilit kavşak’ta yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Dün akşamdan itibaren başlayan trafik yoğunluğu sabah saatlerine kadar devam etti. Gün boyunca araç yoğunluğu yaşanmazken bugün saat 16.00 itibariyle Kırıkkale-Ankara ile Kayseri-Kırıkkale karayolundaki araç yoğunluğu yeniden başladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde 24 saat boyunca çalışmalarını gece-gündüz hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve dubalar ile kapatılarak trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor.

Bayram tatili boyunca ölümlü bir kaza yaşanmazken, meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi yaralandı. 20 aracın da maddi hasarlı olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.