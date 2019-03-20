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43 hafız icazetini aldı

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20 Mart 2019 Çarşamba 16:30
43 hafız icazetini aldı

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi


Düzenlenen törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Bayburt Milletvekili Fetani Battal Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr. Ramazan Muslu ilin diğer kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı


Program Kur’an I Kerim Okunması ve Bayburt Diyanet Korusnun ilahileri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.


Hicretin ilk yıllarında Kur’an hıfzı ve talimi çalışmaları daha çok camilerde yapıldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr. Ramazan Muslu sözlerine şöyle devam etti; "Medine’de Mescidi Nebevi’nin dışında dokuz mescitte daha Kur’an eğitiminin yapıldığını biliyoruz. Sonraki Dönemlerde de bazı Kur’an Muallimleri evlerini mektep gibi kullanmışlardır


Hafızlık çalışmaları sonraki asırlarda cami ve bu iş için özel olarak yapılmış medrese ribat ve hatta bazı türbelerde de bu eğitimin sürdürüldüğü görülmektedir."


Program daha sonra 43 hafıza belgeleri ve çeşitli hediyelerin Bayburt Milletvekili Fetani Battal Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu tarafından verilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:30
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