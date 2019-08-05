43 gönüllü “Biz Anadoluyuz” projesiyle Kars’a geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında Balıkesir’den 43 öğrenci Kars’a geldi.

İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik duygularının geliştirilmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında 43 öğrenci refakatçi öğretmenler eşliğinde 3 gün boyunca Kars’ın tarihi kültürel ve turistik yerlerini gezdi.

Kars Valisi Türker Öksüz’ü makamında ziyaret eden öğrencilere Vali Öksüz, çiçek verdi. Öğrenciler de Öksüz’e plaket takdim etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Öksüz. “Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında ilimizde ağırladığımız gönüllü arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. 43 tane katılımcı ile Balıkesir’den Kars’a geldiler. Bu proje biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımız koordinesinde bir süredir devam ediyor. Projeden amacımız; hem ülkemizin tabi ki ilimizin tarihi kültürel değerlerini, turistik zenginliklerimizi tanıtmak ve bu gönüllülerimizle birlikte karşılıklı sevgiyi, hoşgörüyü geliştirmek. Bir sosyal sorumluluk projesi mantığı çerçevesinde gençlerimizi kaynaştırmak istiyoruz” dedi.

Vali Türker Öksüz, “Ben ilimizde bulundukları süre içerisinde güzel vakit geçirdiklerini umuyorum. Onları burada ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim Karslı olan gençlerimiz, gönüllülerimiz de başka illere zaman zaman gidiyorlar. Proje devamlılık taşıyor, şehirler arasında bu gönüllülerimizin karşılıklı ziyareti ülkemizin birliğine ve beraberliğine, kardeşliğine çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Burada bulunan gönüllülerimizin bu proje kapsamında umuyorum ki önemli bir tecrübe edindiler, bu ileri ki hayatlarında kendilerine çok büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Vali Türker Öksüz, daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gürsel Polat ve beraberindeki gençlerle Kars’ı konuştu. Öğrenciler ise Kars’ı çok beğendiklerini kaydettiler.