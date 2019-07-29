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42 bin çocuk ilk kulacını portatif havuzlarında attı

Küçükçekmece Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz olarak sunduğu portatif havuzlarda yüzme kursları 2019 sezonunu açtı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
42 bin çocuk ilk kulacını portatif havuzlarında attı

Küçükçekmece Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz olarak sunduğu portatif havuzlarda yüzme kursları 2019 sezonunu açtı. Tatile gidemeyen çocuklar yüzme kursunda hem eğlendi hem de öğrendi.


Küçükçekmece Belediyesi’nin,çocuklar için portatif havuzlarda yüzme kursları başladı. Küçükçekmeceli çocukların eğlenerek öğrendiği, keyifli vakit geçirdiği portatif havuzlardan 6 yılda toplam 42 bin çocuk yararlandı. Bu yıl da 8 okula portatif havuz kuran Küçükçekmece Belediyesi, 5 bin 483 kayıt aldı.



Havuz Suyu Sabah Öğle Akşam Kontrol Ediliyor Temizleniyor


Temmuz başında başlayan ve 9 Ağustos’a kadar sürecek olan kurslarda temel yüzme eğitiminin yanı sıra, doğru nefes alıp verme, ayak çırpma, kol hareketleri, su üstünde kalma gibi çocukların işine yarayacak pratik bilgiler de veriliyor. Yüzme kursuna katılan çocuklar haftada 2 gün 2 saat ders alıyor. Havuzlarda yüzme öğretmeninin yanı sıra, birer ilk yardım uzmanı ile cankurtaran hoca da bulunuyor. Portatif havuzların suyu sabah, öğle ve akşam sürekli kontrol edilerek temizleniyor.


Küçükçekmece Belediyesi Portatif Yüzme Havuzlarından Faydalanmak isteyenler havuzların kurulduğu okul bahçelerinde kayıt yaptırabilir.



“Her Çocuk Eşit Yaşam Şartlarında Hayatını Sürdürmeli”


Yaz döneminde tatile gidemeyip evde bunalan Küçükçekmeceli çocuklar için ücretsiz bir hizmet sunduklarını söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Burada amacımız yazın tatile gidemeyen, denize giremeyen çocuklarımızın da yüzmeyi öğrenmesi ve keyifli vakit geçirmesi. Her çocuğun yaz tatilini mutlu ve faydalı geçirmesini, çocukluğunu doya doya yaşamasını, eşit yaşam şartlarında hayatlarını sürdürmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Çocuğu Sudan Korkan Birisi Gönül Rahatlığıyla Çocuğunu Getirebilir”


Küçükçekmeceli çocukları su ile barıştırdıklarını söyleyen yüzme eğitmeni İbrahim Kaymaz da, “Öncelikle amacımız küçük çocukların su korkusunu yenmelerini sağlamak. Çok fazla sudan korkan çocuğumuz oluyor. Dersten önce ağlayıp buradan kaçan çocuklarımız oluyor. Çocuğu sudan korkan birisi gönül rahatlığıyla çocuğunu buraya getirebilir. Biz çocukları suda öncelikle gezdiriyoruz. Dersten önce çocuklarımızı motive edip öyle alıyoruz. Hiç yüzme bilmeyen çocuklarımızı temel hareketlerle eğiterek başlıyoruz. Belli mekanik hareketleri öğrettikten sonra (kol çırpışları, ayak hareketleri ve nefes kontrolü gibi) hepsini aynı seviyeye getirerek yüzme öğretiyoruz” diye konuştu.



“Çocuğumu Denize Götüremiyorum, Buraya Getiriyorum”


Çocuklarını portatif havuzlara getiren Nurgül Bektaşise, “Çok memnunum. Çok güzel bir aktivite. Çocuğumu denize götüremiyorum, buraya getiriyorum. Yüzmeyi bilmiyordu, burada öğrendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ ye ve Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi. Bahriye Akkaya (39) da, “Her yıl geliyoruz. Çok memnunuz. Çocuklarıma eğlenceli bir aktivite oluyor. Çok mutlular. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Her sene portatif havuzlara geldiğini belirten Umut Yıldırım (7) ise, yüzme kurslarında çok eğlendiğini ve yüzmeyi öğrendiğini söyledi. 8 yaşındaki Rüya Öztürk de duygularını, “Her yaz geliyorum. Gerçekten burada olmak çok keyifli, çok eğlenceli. Yüzmeyi burada öğrendim. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim” diyerek açıkladı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
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