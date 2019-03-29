418 gram bonzai ile yakalandı Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y.’yi 147 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 418,27 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne

sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.