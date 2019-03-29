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418 gram bonzai ile yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı.

29 Mart 2019 Cuma 13:39
418 gram bonzai ile yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y.’yi 147 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 418,27 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne


sevk edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 13:39
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