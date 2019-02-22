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410 gece bekçisi yemin etti

Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 410 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 13:09
410 gece bekçisi yemin etti

Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 410 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.


Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi için yemin töreni düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallelerde görev alacak bekçilerin yemin törenine aileler de yoğun ilgi gösterdi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Bugün aynı anda 12 ayrı okulumuzda buradaki 410 yiğit gencimiz gibi, mezuniyet coşkusu yaşayan toplam 7 bin 570 çarşı ve mahalle bekçisi adayını daha, emniyet teşkilatının saflarına katmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. 174 yıldır vatanına ve milletine aşk ve sadakatle hizmet eden, feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusu olan Türk polis teşkilatı, gücünü milletten almaktadır. Her zaman seçilmiş meşru otoritenin emrinde insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, huzur ve güvenin teminatı olarak kendisine tevdi edilen vazifeleri de başarıyla yerine getirmiştir” dedi.


Polis teşkilatının geçmiş tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Uzunkaya, “Bekçilerimiz yıllarca halk arasında bekçi baba namıyla suçluların korkulu rüyası vatandaşın ise Hızır gibi yetişen yoldaşı ve arkadaşı olmuştur. Zamanla nesli tükenen bu nostalji kahramanları son 3 yılda Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve İçişleri Bakanlığının da büyük destekleriyle teşkilatımızın kadrolarına dahil edilmeye başlanmıştır. Bugün sayıları 20 bini aşan bekçilerimiz 2019 yılının sonunda 30 bine ulaşmış olacaktır” şeklinde konuştu.


Devlete hizmet etmek, devlet adına vatandaşa hizmet etmek, onun güvenliğini sağlamanın önemli bir şeref meselesi olduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, bugünden itibaren çarşı ve mahallerin bekçilerle güvende olacağını söyledi.


Konuşmaların ardından bekçilere sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:09
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