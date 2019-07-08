0553 313 94 23

41 yaşında kazandığı fakülteyi birincilikle bitirdi

Kahramanmaraş’ta imkansızlıklar nedeniyle gençliğinde yüksek öğrenim fırsatı bulamayan Sevda Yenipınar, 41 yaşında girdiği üniversiteyi fakülte birincisi olarak bitirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
41 yaşında kazandığı fakülteyi birincilikle bitirdi

Kahramanmaraş’ta imkansızlıklar nedeniyle gençliğinde yüksek öğrenim fırsatı bulamayan Sevda Yenipınar, 41 yaşında girdiği üniversiteyi fakülte birincisi olarak bitirdi.


İki çocuk annesi Yenipınar, 39 yaşında üniversiteye gitmeye karar verdi. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavına 2 kez giren Yenipınar, bir türlü sınavı kazanamadı. Azimle hiç vazgeçmeden 2015 yılında 3. defa şansını denedi ve 41 yaşında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. 4 yılın sonunda, çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuyan Yenipınar, 45 yaşına geldiğinde fakülteyi birincilikle tamamladı.



"Bu kadarını ben bile hayal etmedim"


Resme olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyleyen Sevda Yenipınar, "Hayat şartlarından dolayı bir türlü olmamıştı. Daha sonra Kahramanmaraş merkeze taşındığımızda kurslara gittim. Halk eğitim merkezi kurslarında kendimi resim üzerinde geliştirdim. Gençlerin üniversite sınavıyla okula gitmeleri üzerine ben de denemek istedim. Sınavı kazandıktan sonra okula gittim. Okulu birincilikle tamamlamak tabi ki bana çok büyük mutluluk verdi. Ben bu kadarını hayal etmemiştim. Kurslara gittikten sonra ben de kendi yeteneğimin farkına vardım" dedi.


Çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla okumasının kendisi için ilk zamanlarda dezavantajlı olduğunu belirten Yenipınar, "İlk etapta çok hoş karşılanmamıştım. Gençler biraz yadırgadı açıkçası, ’git evinde otur’ manasında biraz manidar davranıldı. Ama ben onlarla kaynaştım. Zaten çocuğum da olduğu için çabuk adapte oldum. Aramızdaki o yaş farkı gitti ve arkadaşlığa döndü. Fakülte birincisi olmam da temelimde zaten benden bekleniyordu. Çünkü çok çalışıyordum. Gençlerin seviyesine çıkmak benim için de kolay olmadı. Benim geçmiş bilgim yoktu. Bunu geliştirmek için de kendimi geliştirmem gerekiyordu. Benim onlardan daha fazla çalışmam gerekiyordu ve çalıştım" ifadelerini kullandı.



"Resimler çeşitli yerlerde sergilendi"


Yaptığı resimlerle çeşitli yarışmalara da katılan Yenipınar, "Bazı yarışmalara katıldım ve buralardan sergileme ödülleri aldım. Türkiye Kültür ve Projesi yarışmasının 5’incisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından sergileme ödülü aldım. İzmir’de özel kolejde sergilemelerim oldu. Art Revl’a katıldım ve Yunanistan’da sergim oldu. Bizim fakültemiz tarafından düzenlenen yarışmada yine birincilik ve başarı ödülünü aldım. Bunlar tabi ki beni çok mutlu etti’’ diye konuştu.


İnsanın istedikten sonra her şeyi başarabileceğini söyleyen Yenipınar, şunları kaydetti:


"Ben denedim ve yaptım, başardım. Yaşıtlarım da istedikten ve azim ettikten sonra bu başarıları elde edeceklerdir. Hiçbir zaman için bırakmamaları gerekiyor. Ben 3. denememde üniversite sınavını kazandım. İlk girdiğimde yeni başladığım için tam olarak çalışamamıştım. Sınavların nasıl olduğunu da bilmiyordum. Benim için deneme aşamasıydı ve üçüncüsünde kazandım. Bu kadar yüksek hedeflerim de yoktu. Sadece okulumu bitirmek istiyordum. O öğrencilerin içerisinde resim yapmak başarmak istiyordum. Şimdi ise yüksek lisans ve doktora düşünüyorum."



"En büyük destekçim ailem oldu"


4 yıl boyunca üniversite okurken, bir yandan da evinin işlerini idare ederek 2 çocuğuna annelik yapan Sevda Yenipınar, "Çocuklarım büyük olduğu için hiç zorlanmadım. Hatta bilmediğim şeyleri onlardan öğrendim. En büyük destekçilerim onlar oldu" dedi.


Annesinin çok azimli olduğunu söyleyen Yenipınar’ın kızı Çiğdem Yenipınar ise, "Bazen geceleri bile çalışıyordu. Anne artık yeter çalışma diyordum. Annemle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.


Annesinin kendisine doğum günü hediyesi olarak, kendi resmini çizdiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Abdullah Yenipınar, "Gördüğümde çok şaşırdım. Benden habersiz çizmiş okulda. Doğum günümde hediye etti. Dünyada aldığım en güzel hediyeydi" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
  1. sergi
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    1. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
    2. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    3. Stres ve alkol gastrit nedeni
    4. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    5. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    6. Kaymakam, şehitlik bakım..
    7. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    8. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    9. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    10. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    11. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    12. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    13. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    14. "İhracattaki artışın katlanarak..
    15. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
    16. Orman işçilerinin görev süresi..
    17. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
    18. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
    19. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
    20. Döviz kurları
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’