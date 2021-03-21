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Korona Virüs 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı kentlerde!
Korona Virüs

41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı kentlerde!

Koronavirüsün 4 renkli risk haritasına göre ‘turuncu’ renkle gösterilen yüksek riskli şehirlerde yaşayan nüfusun toplamı 41 milyona yaklaşıyor. Çok riskli olup ‘kırmızı’ renk ile gösterilen illerde 32 milyon, ‘sarı’ renkli orta riskli illerde 9 milyon kişi yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 09:14:00 -
41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı kentlerde!

Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kovid-19 risk haritası her hafta güncellenmeye devam ediyor. Yüz binde bir vaka oranlarına göre yapılan risk değerlendirmesiyle iller, (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırılıyor. Bu kentlerde yaşayan nüfusun oranları ise şöyle:

32 milyon kırmızı alanda

6-12 Mart tarihlerini kapsayan güncel risk haritasında yüz binde 100’ün üstünde kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli 25 il bulunuyor. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Konya, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane’nin toplam nüfsu 32 milyon 346 bin 606 kişiyi buluyor.

Çoğunluk turuncuda

Son açıklanan koranavirüs risk haritasında turuncuyla gösterilen yüksek riskli il sayısı ise 41. Ardahan, Iğdır, Hatay, Gaziantep, Malatya, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kahramanmaraş, Adana, Çorum, Antalya’nın toplam nüfusu ise 40 milyon 774 bin 57.

Orta risklide 9 milyon

Son haritada yüz binde 10-35 arası orta riskli sarı iller Kars, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Uşak, Şanlıurfa. Bu 12 şehirde ise 9 milyon 653 nüfus bulunuyor.

En risksiz 1 milyon kişi

Yüz binde 10’un altındaki riskin en az olduğu ve mavi ile gösterilen Şırnak, Hakkari, Siirt illerinde 1 milyon 149 bin kişi yaşıyor.

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