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41 Burda’nın şanslı müşterisi cipini teslim aldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen çekilişte sıfır kilometre cipi kazanan Cengiz Toker’e aracı teslim edildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:49
41 Burda’nın şanslı müşterisi cipini teslim aldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen çekilişte sıfır kilometre cipi kazanan Cengiz Toker’e aracı teslim edildi.


Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 41 Burda Alışveriş Merkezinin 12 Ekim-30 Ocak tarihleri arasında düzenlediği çekiliş kampanyasının talihlileri belli oldu. 9 Şubat Cumartesi günü noter eşliğinde AVM’de düzenlenen çekilişte, sıfır kilometre lüks cipi kazanan bir asil ve bir yedek talihli belirlendi. Çekilişte asil olarak aracı almaya hak kazanan Cengiz Toker olurken, yedek talihlisi Ayla Baltürk oldu.


Kampanyanın kazananı Kartepe noterliği, çekiliş organizasyonu yetkilisi ve ziyaretçilerin huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlenirken cipin asil talihlisi Cengiz Toker’e hediyesi, 15 günü düzenlenen etkinlikle 41 Burda AVM Müdürü Atilla Akay tarafından teslim edildi. Talihli müşteri Toker’i tebrik eden 41 Burda AVM Müdürü Atilla Akay, “Kazanan ziyaretçimize hayırlı olsun, mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:49
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