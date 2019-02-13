41 Burda, müşterisine lüks cip kazandırdı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen çekilişte sıfır kilometre cipi kazanan talihli müşteri belli oldu.13 Şubat 2019 Çarşamba 16:33
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen çekilişte sıfır kilometre cipi kazanan talihli müşteri belli oldu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 41 Burda Alışveriş Merkezinin 12 Ekim-30 Ocak tarihleri arasında düzenlediği çekiliş kampanyasının talihlileri belli oldu. 9 Şubat Cumartesi günü noter eşliğinde AVM’de düzenlenen çekilişte, sıfır kilometre lüks cipi kazanan bir asil ve bir yedek talihli belirlendi. Çekilişte asil olarak aracı almaya hak kazanan Cengiz Toker olurken yedek talihlisi Ayla Baltürk oldu.
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