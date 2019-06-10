41 Burda AVM’den Babalar Günü’ne özel kampanya

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü’’ nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü’’ nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

41 Burda AVM, 10 - 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde, tek seferde 300 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde, belirli erkek giyim, spor giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar ve kişisel bakım mağazalarında kullanılabilecek 50 TL yüklü Param Kart hediye ediyor.‘Babalar Günü’ne özel, her katılımcının 1 kez katılım sağlayabileceği çok özel Param Kart kampanyası ile ziyaretçiler, alışverişin keyfini çıkartacak.

Kampanya için detaylı bilgiye 41 Burda AVM danışma noktasından ya da www.41burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.