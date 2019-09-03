Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevlerinden alınan belediye başkanları için verilen mahkeme kararını duyurdu.03 Eylül 2019 Salı 14:04
İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.
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