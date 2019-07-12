40’ıncı dönemde 40 çifte sertifika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projelerinden Ailemi Seviyorum kapsamında hayata geçirdiği Sağlıklı Evlilik Okulu 40. dönemi tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan 40 çifte sertifikaları verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında hayata geçirilen ve bu güne kadar çok sayıda kursiyere hizmet veren Sağlıklı Evlilik Okulu’nda 40. dönem eğitimleri sona erdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde 40. Dönem Sağlıklı Evlilik Okulu Sertifika Töreni düzenlendi. Törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı.

Ailemi Seviyorum projesini çok önemsediklerini ve toplumların yapı taşının aile olduğunu belirterek, “80 kursiyerin sertifika alacak. Bireylerin evliliğe bir parça olsun hazır başlayabilmelerine katkı sağlamak adına Büyükşehir Belediyesi olarak 7 yıldır bu projeye devam ediyoruz. İstiyoruz ki çocuklar huzurlu, mutlu aileler de yetişsin. Milletini, vatanını, bayrağını seven nesiller sağlıklı ve huzurlu ailelerde yetişiyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci kursiyerlere sertifikalarını verdi.