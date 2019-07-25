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400 yataklı hastanenin temeli atılıyor

Yalova Sağlık İl Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, 400 yataklı Devlet Hastanesi’nin temelinin ağustos ayında atılacağını bildirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:10
400 yataklı hastanenin temeli atılıyor

Yalova Sağlık İl Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, 400 yataklı Devlet Hastanesi’nin temelinin ağustos ayında atılacağını bildirdi.


Basın Bayramı münasebetiyle gazecilerle buluşan Kaşıkçı, hastane hakkında bilgiler paylaştı. Hafriyat çalışmalarının ve fore kazık çakım işlerinin büyük oranda tamamlandığına dikkat çeken Kaşıkçı, “Yalova ili bu anlamda yatırımı geç kalmış bir il. Anadolu’nun bir çok yerinde ilçeler dahil olmak üzere birçok hastane binasını bakanlık yeniledi. Birçok yeni hastane binası da yaptı. Ama Yalova Devlet Hastanesi bu anlamda dediğim gibi geç kalmış bir yatırım olarak nihayet başladı. Ama başlamak bitirmenin yarısıdır. Hafriyat çalışmaları neredeyse bitmek üzere Fore kazıkları çakıyorlar. Yatay bir hastane olacak. Malum deprem bölgesindeyiz ve bir deprem beklentisi var. Büyük bir bina olacak. 200 bin metre kare arsası var. 105 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yatak kapasiteli bir hastane olacak. Mevcut hastanenin 2.5 katı büyüklüğünde bir hastaneye kavuşacağız. Binada 500 adet deprem izolatörü var. Zemin ne kadar hareket ederse etsin sabit duracak güvenli bir hastaneye kavuşacağız. Ağustos ayında Sağlık Bakanımızın da programı uygun olursa resmi temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. 800 araçlık otopark, 140 poliklinik, 215 tek kişilik oda, 11 ameliyathane, 100 civarında yoğun bakım ve palyatif yatak ve özellikli üniteye sahip bir hastaneye kavuşacağız” dedi.


Termal kaplıca tesisleri için birçok proje var


Konuşmasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan termal kaplıca tesislerinden de bahseden Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, "Kaplıca tesisleri, bakanlığımızın yönetim hizmetleri birimine bağlı. Müdürlük olarak burası ile organik bir bağımız yok. Ancak geldiğimiz günden itibaren Yalova’da gerek sağlık turizmi ve gerekse termal turizm anlamında bir takım çalışmaları Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı bura ile ilgili birçok çalışmayı yürütüyor. Son zamanlarda 3 bakan yardımcımız tesisleri ziyaret etti. 10 gün önce de sağlık turizmden sorumlu bakan yardımcısı Emine Aktaş Yalova’ya gelerek burada incelemede bulundu. 3-4 gün burada kaldı ve incelemelerde bulundu. Dolayısı ile ciddi projeler var. Burası bir sağlık tesisi ya da kür merkezideğil. Ama Termal Belediyesi’nin Kültür Bakanlığı ile yürüttüğü günü birlik bir yer çalışması var. Aynı anda sağlık turizmi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın da bir çalışması bulunuyor. Üniversitenin öğrencilerini yetiştirmek adına kendi imkanlarıyla yapmak istediği projeler var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:10
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